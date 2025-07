Le Maroc plaide pour un système mondial de propriété intellectuelle moderne et protecteur à l’OMPI

Partager Facebook

Le Royaume du Maroc a réaffirmé, mardi à Genève, son engagement ferme en faveur d’un système mondial de propriété intellectuelle (PI) ‘’inclusif, équilibré et au service du développement’’, à l’occasion de la 66ème série de réunions des Assemblées des États membres de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), qui se tient du 8 au 17 juillet.

“Fidèle à sa vision et à ses engagements, le Maroc continuera d’œuvrer pour un système de PI moderne, équitable et inclusif, garant de l’innovation, protecteur des créateurs et stimulant pour la croissance”, a déclaré le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, qui prononçait la déclaration du Maroc à l’ouverture de cet événement de haut niveau.

Selon lui, ce système devrait aussi contribuer activement à la lutte contre la piraterie et la contrefaçon, pour un environnement commercial ‘’sûr et dynamique’’ à l’échelle nationale, continentale et mondiale.

Il a, par ailleurs, salué le leadership du Directeur général de l’OMPI, Daren Tang, soulignant les avancées significatives réalisées sous son mandat, notamment l’adoption en 2024 de deux traités majeurs, malgré une conjoncture multilatérale marquée par de nombreuses tensions.

M. Bensaid s’est également félicité de la signature récente d’un protocole d’accord de coopération entre le Maroc et l’OMPI, le qualifiant de “nouvelle étape stratégique” dans le partenariat bilatéral, à même de renforcer les capacités nationales, promouvoir la créativité et soutenir les politiques publiques en matière de PI.

Il a mis en avant sa stratégie nationale de promotion de la propriété intellectuelle, portée par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), à travers une feuille de route 2022-2026 ‘’ambitieuse, multidimensionnelle et pleinement alignée’’ avec les Objectifs de Développement Durable (ODD), notant que cette stratégie fait de la PI un ‘’levier central pour accompagner la transition vers un modèle de croissance inclusif et basé sur l’économie du savoir’’.

Le ministre a rappelé que l’année 2024 a constitué un ‘’tournant majeur’’ en termes de réalisations et d’avancées dans le domaine de la Pl pour le Royaume du Maroc, qui s’est distingué dans le classement mondial de l’innovation (Global Innovation Index), en se plaçant à la première place pour les dessins et modèles industriels par origine/PIB. ‘’Les chiffres enregistrés témoignent de cette dynamique : +14 % pour les marques, +26 % pour les dessins et modèles, et +4 % pour les brevets’’, a-t-il ajouté.

Le ministre a également mis en avant les actions réalisées, citant notamment la digitalisation avancée des services de l’OMPIC (95% des démarches effectuées en ligne), le renforcement du réseau des centres d’appui à la technologie et à l’innovation (TISC), ainsi que la multiplication des formations certifiantes et webinaires à destination des acteurs économiques.

En matière de droit d’auteur, le Maroc poursuit la mise en œuvre de sa législation révisée, notamment à travers l’opérationnalisation des décrets relatifs au droit de suite et à la reprographie, en partenariat avec l’OMPI, a-t-il affirmé, notant que le Bureau Marocain des Droits d’Auteur et Droits Voisins (BMDAV) a, lui aussi, fait l’objet d’une modernisation notable.

Sur le plan international, le ministre a plaidé pour une réflexion collective autour des enjeux liés aux technologies émergentes, notamment l’intelligence artificielle, appelant l’OMPI à jouer un rôle de premier plan dans ce domaine, dans le respect des principes d’équité, de justice et de souveraineté numérique.

Il a également souligné l’importance cruciale de la coopération Sud-Sud et interrégionale dans le renforcement des capacités des pays en développement, saluant les projets conjoints menés avec l’OMPI, à l’image de WIPO-CONNECT, de la valorisation du bois de thuya à Essaouira, ou encore du programme de tourisme gastronomique.

Par ailleurs, M. Bensaid a réitéré l’engagement du Maroc pour un système de propriété intellectuelle ‘’moderne, protecteur des créateurs et moteur de croissance économique’’, tout en appelant à une ‘’mobilisation renforcée contre la contrefaçon et la piraterie pour un environnement commercial sécurisé à toutes les échelles’’.

