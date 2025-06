Automobile | Le nouveau SUV Compact Nissan “Magnite” arrive au Maroc

Partager Facebook

Le Maroc devient le premier marché en Afrique en conduite à gauche, et l’un des premiers au monde, à accueillir le nouveau Nissan Magnite.

Lancé pour la première fois en 2020, le Magnite s’est rapidement imposé sur le marché mondial avec plus de 150.000 unités vendues, incarnant le meilleur de l’innovation et de l’ingénierie japonaise, avec un rapport technologie/prix exceptionnel qui redéfinit les standards du segment des SUV compacts, indique un communiqué de Nissan Motor Corporation.

Ainsi, le président de Nissan Afrique, Jordi Vila, se dit confiant quant au succès du Magnite sur les routes marocaines, parfaitement adapté aux différents climats du Royaume.

“Le Maroc est une porte stratégique vers l’Afrique du Nord pour Nissan”, explique-t-il. “Nous sommes fiers de faire du Maroc le premier marché en conduite à gauche en Afrique à recevoir le Magnite . Cela souligne l’importance stratégique du Royaume pour Nissan et réaffirme notre engagement à répondre aux attentes des automobilistes marocains avec un véhicule audacieux, intelligent, innovant et résolument tourné vers l’avenir”, a dit M.Vila.

Pionnier mondial du segment SUV moderne, Nissan poursuit son engagement avec de nouveaux modèles comme le JUKE et le QASHQAI, tout en innovant avec la technologie de motorisation e-POWER.

Pour le Directeur Communication et RP pour Nissan Afrique, Ramy Mohareb, le lancement du Magniteau Maroc va au-delà d’une simple innovation. “C’est un événement régional qui réunit des journalistes venus de tout le continent (Tunisie, Afrique subsaharienne, Afrique du Sud) ce qui montre l’importance stratégique de cette étape pour ce modèle et pour notre marque”, a fait savoir M.Mohareb.

Le lancement s’est accompagné d’un gala festif et d’un voyage de presse, suivis d’une expérience de conduite immersive longeant la côte méditerranéenne et atlantique, avant de conclure par une exposition statique dans l’un des centres commerciaux les plus fréquentés de Casablanca, courant juillet 2025.

Dans ce sens, Yassine Benmassi,le Directeur Général de SMVN, importateur exclusif de la marque Nissan au Maroc, s’est dit ravi de “pouvoir proposer le nouveau Nissan Magniteau marché marocain. C’est un marché dynamique, avec une population jeune et urbaine, avide de solutions de mobilité intelligentes”.

Le nouveau Nissan Magnitesera proposé au Maroc en quatre versions à savoir 1.0T VISIA – Boîte manuelle, 1.0T ACENTA – Boîte manuelle, 1.0T ACENTA – Transmission automatique CVT et 1.0T TEKNA – Transmission automatique CVT.

Le nouveau Magnite est proposé au prix de 149.900 dirhams pour la version Visia, 164.900 dirhams pour la version Acenta – boite manuelle, 179.900 dirhams pour la version Acenta – boite automatique et 199.900 dirhams pour la version Tekna.

Ces prix incluent une remise exceptionnelle de 10.000 dirhams , offerte sur l’ensemble de la gamme et valable jusqu’au 31 août 2025.

Équipements technologiques

Le nouveau Magnite conserve son design marquant et son style extérieur robuste, tout en intégrant un tableau de bord TFT personnalisable, la connectivité sans fil Apple CarPlay et Android Auto, un éclairage d’ambiance à 4 couleurs réglables, un démarrage moteur à distance, une fonction verrouillage/déverrouillage automatique selon l’approche ou l’éloignement, un boîte à gants réfrigérée et un ioniseur d’air intégré, idéal pour les passagers souffrant d’allergies ou de troubles respiratoires.

Sécurité

Le nouveau Magnite est équipé de six airbags de série sur toutes les versions, avec une structure renforcée en acier haute résistance. Il offre également un rétroviseur intérieur électrochromatique sans cadre, pour une meilleure visibilité et une réduction de l’éblouissement.

Performances et motorisation

Le véhicule est propulsé par un moteur 1.0 litre turbo, offrant un excellent compromis entre économie de carburant et réactivité, avec le choix entre boîte manuelle ou CVT.

Parfait pour la ville

Compact à l’extérieur, mais spacieux à l’intérieur, le Magnite peut accueillir jusqu’à 5 passagers, grâce à son empattement généreux. L’Around

View Monitor (vue panoramique à 360°), unique dans ce segment, facilite les manoeuvres en ville et le stationnement dans les espaces réduits.

Un SUV qui redéfinit les standards du segment B

Nissan révolutionne le segment des SUV compacts en y intégrant des technologies de sécurité et de confort avancées, dépassant les standards

habituels pour offrir une valeur inégalée et rendre ces innovations accessibles au plus grand nombre.

“Nos ingénieurs ont réalisé un design déjà exceptionnel et l’ont encore amélioré, pour le plus grand bonheur des fans du Magnite à travers le monde. Je n’ai aucun doute qu’une nouvelle génération d’automobilistes marocains tombera à son tour sous le charme de ce véhicule, qui vous permet de tracer votre propre chemin grâce aux dernières technologies et à des équipements de sécurité complets”, a indiqué M.Vila.

“Chez Nissan, nous sommes fiers de notre capacité d’innovation et de notre volonté de proposer des solutions de mobilité adaptées à tous. Le nouveau Magnite est une pièce maîtresse de cette vision, et j’ai hâte de le voir conquérir les routes marocaines”, a-t-il conclu.

LR/MAP