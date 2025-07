Genève | L’OMPIC et son homologue émirati signent un mémorandum d’entente

En marge de sa participation aux 66èmes assemblées générales de l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI), qui se tiennent jusqu’au 17 juillet à Genève, l’Office Marocain de la Propriété industrielle et commerciale (OMPIC) a conclu un mémorandum d’entente avec le Secteur de la propriété intellectuelle des Émirats Arabes Unis.

Signé par M. Abdelaziz Babqiqi, Directeur général de l’OMPIC, et M. Abdelrahman Hassan Almuaini, Sous-secrétaire adjoint au secteur des droits de propriété intellectuelle relevant du ministère de l’Économie émirati, cet accord vise à développer et renforcer la coopération entre le Royaume du Maroc et les Émirats arabes unis dans le domaine de la propriété industrielle.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de M. Omar Zniber, Ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU-Genève, et M. Abdulla bin Touq Al Marri, ministre de l’Économie de l’Etat des Émirats Arabes Unis.

A cette occasion, les deux parties ont passé en revue les avancées réalisées dans le domaine de la propriété industrielle dans les deux pays ainsi que les projets potentiels de coopération.

LR/MAP