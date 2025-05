Agroalimentaire | Séminaire sur les produits laitiers irlandais à Casablanca

Partager Facebook

L’agence irlandaise de promotion des produits agroalimentaires, Bord Bia, a organisé, mardi à Casablanca, un séminaire consacré aux produits laitiers irlandais.

Organisée avec le concours de l’Ambassade d’Irlande au Maroc, cette rencontre, la deuxième du genre entre acteurs marocains et irlandais du secteur, a été l’occasion de valoriser l’offre laitière irlandaise, indique un communiqué de Bord Bia.

“En 2024, l’Irlande s’est distinguée comme le principal fournisseur de beurre au Maroc, avec 2.000 tonnes exportées sur un total de 15.400 tonnes importées. Elle a également occupé la première place en tant que fournisseur de caséine, avec 2.850 tonnes expédiées vers le Royaume”, précise la même source.

Côté fromages, l’Irlande s’est classée au troisième rang des pays exportateurs, avec un volume de 2 500 tonnes. Ces performances reflètent la solidité des échanges commerciaux entre les deux pays, illustrée par une hausse de 58 % de la valeur des exportations irlandaises vers le Maroc au cours des cinq dernières années.

Cité dans le communiqué, Kieran Fitzgerald, directeur régional de Bord Bia pour l’Afrique, a dit : “Ce séminaire a pour ambition de créer des passerelles directes entre les exportateurs irlandais et les principaux acteurs marocains du secteur, qu’il s’agisse d’importateurs, de transformateurs ou de distributeurs”.

“Grâce à un modèle agricole basé à 80% sur le pâturage, l’Irlande a su bâtir une filière laitière compétitive, qui lui a permis de se hisser, en 2024, au rang de premier fournisseur de beurre du Maroc en valeur. Cette reconnaissance témoigne de la confiance des professionnels marocains dans la qualité de nos produits, notre rigueur en matière de sécurité alimentaire et notre engagement en faveur de partenariats durables. Ce rendez-vous est l’occasion d’approfondir ces liens et d’identifier de nouvelles opportunités de collaboration”, a-t-il ajouté.

L’Irlande occupe une position de premier plan à l’échelle mondiale en matière de production laitière durable, portée par son programme national “Origin Green”, lancé par le gouvernement irlandais.

Ce modèle repose sur une tradition profondément enracinée d’agriculture familiale, transmise de génération en génération, avec près de 18.000 fermes laitières familiales multigénérationnelles en activité à travers le pays.

En Irlande, un troupeau laitier compte en moyenne 83 vaches, avec une production annuelle d’environ 5.648 litres par animal.

Alimentées principalement à base d’herbe, les vaches irlandaises produisent un lait réputé dans le monde entier pour sa richesse en matières grasses et en protéines – des caractéristiques idéales pour la fabrication de beurre et de fromage de haute qualité.

Intitulé “Morocco Ireland Dairy, Meat and Livestock Seminar”, le séminaire réunira également des experts des filières irlandaises de la viande et de l’élevage. L’Irlande joue en effet un rôle majeur en tant qu’exportateur de produits laitiers et de bétail bovin à destination du marché marocain.

Les participants pourront découvrir les systèmes agricoles durables de renommée internationale mis en place en Irlande, fondés sur le programme Origin Green – unique programme national au monde entièrement dédié à la durabilité dans le secteur agroalimentaire – ainsi que sur les labels de qualité Bord Bia, qui assurent un haut niveau de sécurité alimentaire, de bien-être animal et de traçabilité tout au long de la chaîne de production.

Le Maroc se positionne comme le troisième marché agroalimentaire en Afrique, et ses aspirations à devenir un pôle régional en font un partenaire stratégique pour l’Irlande, a relevé M. Fitzgerald.

Et de poursuivre : “Ce séminaire vise à offrir à nos partenaires marocains l’opportunité de renforcer leurs échanges avec les entreprises irlandaises et de mieux comprendre comment l’expertise irlandaise peut contribuer au développement durable des filières marocaines de la viande, des produits laitiers et de l’élevage, tant dans l’immédiat que sur le long terme”.

LR/MAP