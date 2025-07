Rabat | Coup d’envoi de la 40è édition de la Semaine du Cheval

Partager Facebook

Le coup d’envoi a été donné, samedi au Royal Complexe des sports équestres et Tbourida de Dar Es Salam à Rabat, à la 40è édition de la Semaine du Cheval (championnats du Maroc de saut d’obstacles et de dressage), organisée par la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE), du 05 au 13 juillet, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Cette édition anniversaire promet d’être un temps fort du calendrier sportif et culturel national. Les cavaliers engagés dans cette édition 2025 ont été sélectionnés tout au long de l’année lors d’épreuves qualificatives organisées dans les différentes régions du Royaume, témoignant de la vitalité et de la passion qui animent la scène équestre marocaine.

A cette occasion, le directeur général de la FRMSE, Badre Fakir, a indiqué que la 40è édition de la Semaine du Cheval connait cette année la participation de 400 couples (cavaliers et chevaux), soulignant que les phases qualificatives du championnat du Maroc poney A, B et C ont connu la participation de jeunes cavaliers âgés entre 11 et 16 ans.

Les compétitions comprennent 20 catégories différentes, où les participants se disputeront le titre dans les épreuves de saut d’obstacles et de dressage durant 9 journées de compétitions se déroulant de jour comme de nuit.

Le programme comprend le championnat Special Olympics Maroc, les championnats du Maroc de dressage (A, B et C), le championnat du Maroc des clubs, les championnats du Maroc seniors, seniors amateurs, intermédiaires, cadets et minimes (U13, U18 et U21), de poney (A, B et C) et des amateurs et les championnats militaires (A et B), ainsi que les championnats du Maroc de dressage “poney” (A, B et C).

LR/MAP