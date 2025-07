Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif | 2e phase de la campagne d’aide humanitaire à Gaza

Partager Facebook

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a réalisé, lundi dans la ville de Gaza, la deuxième phase de la campagne marocaine d’aide humanitaire, avec la contribution de l’Association marocaine d’appui à la reconstruction en Palestine.

Cette opération, la deuxième du genre en deux semaines, a bénéficié à des centaines de familles palestiniennes, déplacées du nord et de l’est de la bande de Gaza, qui vivent dans un camps de déplacés, dans des conditions humanitaires difficiles.

A l’instar de la première phase de cette opération, menée le 20 juin dernier en faveur des familles déplacées à Mawasi Khan Younès dans le sud de la bande, les familles, ciblées par la campagne, ont bénéficié de paniers alimentaires comprenant de la farine, de l’huile de friture, des lentilles et des haricots, fournis depuis les marchés locaux en dépit de leur rareté et de leurs prix élevés.

Cette opération se poursuivra en plusieurs phases au cours des prochaines semaines et bénéficiera à environ 1.000 familles palestiniennes réparties sur différentes zones de la bande, y compris le nord, le centre et le sud, malgré les conditions de sécurité complexes et le risque de se déplacer dans les zones palestiniennes.

A cette occasion, les bénéficiaires ont exprimé leurs remerciements et leur gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, que Dieu L’assiste, pour son soutien au peuple palestinien.

De même, ils ont fait part de leur immense joie et de leur profonde reconnaissance envers le Royaume du Maroc, Roi, gouvernement et peuple, pour son soutien, affirmant que cette initiative a répondu à leurs besoins à un moment difficile où ces produits alimentaires se font rares dans les marchés, en raison du blocus et des prix exorbitants.

