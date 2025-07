Talbi Alami participe aux réunions du Bureau de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie à Paris

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami a pris part, mercredi à Paris, aux réunions du Bureau de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF) qui tient sa 50ème session au Sénat et l’Assemblée nationale de la république française jusqu’à dimanche.

M. Talbi Alami et les chefs de délégations parlementaires prenant part à ce conclave ont été accueillis par le président du Sénat Gérard Larcher.

L’ordre du jour de la réunion du Bureau de l’APF, à laquelle prend part également la députée Latifa Lablih, représentante du réseau des femmes parlementaires, comprend notamment l’adoption des rapports d’activité, les programmes de coopération parlementaire et d’autres questions organisationnelles.

L’Assemblée parlementaire devrait se réunir en séance plénière, samedi et dimanche, pour débattre de plusieurs questions relatives à la francophonie, en tant que pilier essentiel dans le contexte des transformations et des crises internationales actuelles, afin de promouvoir le dialogue, la coopération et la solidarité et contribuer à la paix, à la stabilité et au développement durable dans l’espace francophone.

La délégation marocaine, conduite par M. Talbi Alami, comprend les députés Hassan Benomar, Lhoussaine Ouallal et Latifa Lablih, et les membres de la Chambre des Conseillers Reda Lahmini, Youssef Alaoui, Mohamed Zidouh et Mina Hamdani.

Fondée en 1967, l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie est une organisation internationale regroupant 95 membres des Parlements et des Organisations parlementaires des cinq continents.

Elle vise à promouvoir la démocratie, les droits de l’Homme et l’État de droit parmi les membres, ainsi qu’à encourager le dialogue et l’échange d’expériences interparlementaires et soutenir la diversité linguistique et culturelle, contribuant au développement durable, à la coopération économique et à la solidarité dans l’espace francophone, à travers des initiatives parlementaires communes et des recommandations adressées aux gouvernements et aux organisations internationales.

LR/MAP