Le Brésil et le Maroc engagés pour renforcer leur partenariat économique (Michel Temer)

Le Brésil et le Maroc sont engagés pour renforcer davantage leurs relations économiques au bénéfice des deux pays, a affirmé, mercredi à Marrakech, l’ancien président brésilien, Michel Temer.

“Le Forum LIDE Brésil-Maroc, réunissant plus d’une centaine de chefs d’entreprise et de responsables institutionnels des deux pays, est la preuve la plus éloquente de cet engagement et de la volonté du Brésil et du Maroc d’aller de l’avant dans leur partenariat”, a souligné M. Temer lors de la cérémonie d’ouverture de cette rencontre économique de haut niveau.

Au Brésil, il existe un “intérêt croissant” pour développer les relations avec le Maroc, a dit l’ancien chef d’Etat brésilien (2016-2018), se félicitant de la tenue de cette rencontre économique à Marrakech, “symbole de progrès, de développement et de tourisme”.

Les différents thèmes abordés lors de ce forum donneront lieu à des idées et propositions qui seront importantes pour la consolidation des relations bilatérales en matière économique et entrepreneuriale, a fait noter M. Temer, saluant cette initiative qui “aura des retombées positives sur les deux pays”.

Pour sa part, l’ambassadeur du Brésil au Maroc, Alexandre Parola, a indiqué que son pays et le Maroc partagent des valeurs et des intérêts communs, ajoutant que cet évènement offre une plateforme concrète pour rapprocher les visions, articuler les solutions et lancer de nouvelles perspectives de coopération dans des domaines prometteurs comme la sécurité alimentaire, l’énergie propre, l’intégration logistique et l’innovation technologique.

Les débats fructueux sont inspirants pour nouer des “partenariats durables” basés sur la confiance et l’intérêt mutuel, a-t-il soutenu.

João Doria, fondateur et co-président du Groupe des dirigeants d’entreprise (LIDE) et ancien gouverneur de São Paulo, a, de son côté, mis l’accent sur la “solidité” des liens unissant le Maroc au Brésil, assurant que ce forum permettra, sans nul doute, de donner un nouvel élan aux relations économiques entre les deux pays.

Les perspectives pour consolider davantage le partenariat économique entre les deux pays sont “prometteuses et doivent être saisies”, a fait remarquer M. Doria, précisant que des secteurs importants comme l’agroalimentaire, le tourisme, les énergies renouvelables, l’aéronautique et les infrastructures ouvrent la voie pour jeter les bases d’une coopération économique plus soutenue.

Organisé par le Groupe des Leaders d’Entreprise (LIDE), ce forum, marqué par la participation de ministres, diplomates et acteurs économiques, ambitionne de renforcer la coopération bilatérale et d’ouvrir de nouvelles perspectives d’affaires entre le Maroc et le Brésil.

Les panels organisés dans le cadre de cette rencontre portent sur des thèmes variés, tels que l’agro-industrie, la transition énergétique, le commerce, le tourisme, la technologie et les services.

