Rencontre entre la présidence marocaine du Bureau de la COM et une délégation de la CEA à Addis-Abeba

Dans le cadre de la présidence marocaine du Bureau de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique (COM), l’Ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume du Maroc auprès de l’Union africaine (UA) et de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), Mohamed Arrouchi s’est entretenu, lundi à Addis-Abeba, avec une délégation de la CEA conduite par Antonio Pedro, Secrétaire exécutif adjoint de cette institution onusienne.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des consultations régulières tenues entre la Présidence marocaine du Bureau de la COM et les instances de la CEA, en vue de coordonner la préparation des prochaines échéances continentales.

Il s’agit aussi d’assurer un suivi rigoureux de la mise en œuvre des résolutions adoptées lors de la 57ème session de la COM.

À cette occasion, M. Arrouchi a réaffirmé l’engagement du Maroc à poursuivre ses efforts en faveur d’une action africaine concertée, fondée sur les principes de solidarité, d’efficacité et de résultats.

A rappeler que le Maroc a été élu en mars dernier à l’unanimité à la présidence de la 57ème session de la CEA et de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique, une élection qui témoigne de la confiance des États membres dans le leadership du Royaume et dans son engagement en faveur d’une gouvernance économique africaine dynamique et inclusive.

