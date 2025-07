Maroc-Inde | Des partenaires clés pour un développement africain souverain et durable

Partager Facebook

Le Maroc et l’Inde ont un rôle déterminant à jouer dans la dynamique de développement du continent africain à travers des partenariats tripartites solides, crédibles et durables, a affirmé jeudi soir l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi à New Delhi, Mohamed Maliki.

S’exprimant lors d’une rencontre organisée par le Club des correspondants étrangers d’Asie du Sud (FCC) à la capitale indienne, M. Maliki a plaidé pour un renforcement de la coopération Maroc-Inde-Afrique, notamment dans des secteurs stratégiques tels que le transfert de technologies, les investissements productifs et le financement de projets d’infrastructures à fort impact.

“L’Afrique doit être au cœur de son propre développement, mais elle ne pourra y parvenir sans l’appui de partenaires fiables comme le Maroc et l’Inde”, a souligné l’ambassadeur, insistant sur la complémentarité des deux pays dans l’accompagnement des ambitions africaines.

Parmi les secteurs clés de cette coopération trilatérale, le diplomate a cité notamment celui de l’énergie, mettant en avant l’expérience pionnière du Maroc en matière d’énergies renouvelables.

Il a, dans ce cadre, rappelé que le Royaume fut l’un des premiers pays africains à investir massivement dans ce domaine, s’imposant aujourd’hui comme un acteur de référence tant au niveau régional qu’international.

M. Maliki a également évoqué le projet structurant du Gazoduc Africain Atlantique, long de plus de 5.600 km et destiné à desservir plus de 400 millions de personnes en reliant l’Afrique de l’Ouest à l’Europe, comme un exemple emblématique d’intégration régionale auquel l’Inde pourrait contribuer de manière significative grâce à ses capacités technologiques et financières.

Par ailleurs, l’ambassadeur de SM le Roi s’est attardé sur l’évolution stratégique des relations maroco-indiennes, qui se sont considérablement élargies ces dernières années à des domaines tels que la défense, la cybersécurité et la lutte contre le terrorisme. “La coopération dans ces secteurs est sérieuse, structurée et mutuellement bénéfique”, a-t-il affirmé.

L’implantation de Tata Advanced Systems au Maroc, première unité industrielle indienne de défense en dehors du territoire de ce pays, dédiée à la fabrication du véhicule blindé TATA WhAP 8×8, est un exemple concret de cette dynamique de partenariat, a soutenu M. Maliki, notant que ce projet est actuellement dans ses dernières phases de mise en œuvre.

“Pour le Maroc, ce projet permettra de consolider son tissu industriel de défense et de monter en compétence. Pour l’Inde, il constitue une opportunité stratégique d’accéder à de nouveaux marchés, le Royaume servant de plateforme vers l’Afrique, l’Europe et l’Amérique latine”, a affirmé le diplomate.

Outre la défense, la coopération maroco-indienne connaît un essor dans plusieurs secteurs, a noté l’ambassadeur, rappelant que cette dynamique a été enclenchée par la visite historique de SM le Roi Mohammed VI à New Delhi en 2015, qui a permis d’instituer un véritable cadre de coopération stratégique.

Depuis cette visite, les échanges commerciaux bilatéraux ont connu une croissance soutenue, passant d’environ 1,2 milliard de dollars en 2015 à 4,2 milliards de dollars en 2023. Quant au nombre d’entreprises indiennes implantées au Maroc, il est passé de 13 à plus de 46 sur la même période, et quelque 200 autres y sont actives à travers divers partenariats industriels ou logistiques.

Les liens entre le Maroc et l’Inde ne se limitent pas aux seuls aspects économiques, a tenu à rappeler M. Maliki, soulignant que les relations humaines et culturelles constituent également un axe stratégique du partenariat bilatéral.

À cet égard, il a salué la vitalité des échanges touristiques entre les deux pays, dynamisés par la simplification des procédures de visa, faisant savoir qu’en 2024, plus de 40.000 touristes indiens ont visité le Maroc, soit une hausse de 43% par rapport à l’année précédente, une tendance qui devrait se poursuivre cette année.

Placée sous le thème “Créer des passerelles et connecter les continents”, cette rencontre de haut niveau a rassemblé de nombreuses personnalités du monde diplomatique, parmi lesquelles plusieurs ambassadeurs de pays arabes, africains et asiatiques, ainsi que des représentants des médias, du monde des affaires et de think tanks.

Les échanges ont porté sur les enjeux de la coopération intercontinentale, mettant en lumière le potentiel croissant des alliances Sud-Sud dans un contexte international marqué par de profondes mutations géopolitiques et économiques.

