Maroc-Tchéquie | Coopération stratégique pour la production d’eau à partir de l’air (AWG)

L’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN) et l’Ambassade de la République tchèque au Maroc, agissant au nom du ministère tchèque des Affaires étrangères à travers son programme de coopération au développement CzechAid, ont signé mercredi à Rabat, un accord stratégique visant à soutenir le déploiement de la technologie de génération d’eau atmosphérique (Atmospheric Water Generation – AWG) au Maroc.

L’accord comprend la livraison et la mise en œuvre de deux unités pilotes par l’entreprise tchèque CZECHOSLOVAK EXPORT a.s., agence d’exportation et principal intégrateur de l’un des principaux groupes industriels européens, le Czechoslovak Group (CSG), sélectionnée comme partenaire exécutif du projet, souligne un communiqué de l’IRESEN.

Ledit accord marque une étape concrète dans la coopération bilatérale maroco-tchèque et reflète un engagement commun à relever les défis liés au climat par l’innovation technologique durable, indique la même source.

Sous le titre “Équipements de production d’eau à partir de l’air pour le Maroc”, le projet vise le déploiement d’un système de génération d’eau atmosphérique à faible émission de carbone, conçu pour produire de l’eau potable directement à partir de l’humidité de l’air, en offrant une solution modulaire, décentralisée, propre et résiliente face à la pénurie d’eau.

Le système sélectionné pour le projet est la solution portable Emergency Water from Air (EWA), protégée par brevet et primée, développée par le Centre universitaire pour les bâtiments à haute efficacité énergétique (UCEEB) de l’Université technique tchèque de Prague (Czech Technical University in Prague – CTU) et fabriquée par l’entreprise tchèque KARBOX s.r.o., également membre du groupe CSG.

Financée par une subvention du ministère tchèque des Affaires étrangères via CzechAid, cette initiative vise à livrer deux démonstrateurs pilotes qui seront testés dans les conditions climatiques du Maroc afin d’évaluer leur potentiel de déploiement à grande échelle dans des zones reculées et arides, au Maroc et dans la région.

Elle contribue directement à la convergence croissante entre la sécurité de l’eau, les solutions énergétiques innovantes et l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques-un nexus qui se trouve au cœur des priorités stratégiques du Maroc, telles que définies dans son Nouveau Modèle de Développement.

En intégrant la génération d’eau atmosphérique de pointe dans les écosystèmes énergétique, industriel et de recherche du Maroc, le projet sert de modèle pour des solutions futures à la fois technologiquement autonomes, écologiquement résilientes et socialement inclusives.

En effet, le déploiement à grande échelle de telles solutions pourrait offrir des opportunités alternatives pour développer des activités économiques durables, telles que l’agriculture, les services et l’industrie-dans les zones isolées sans accès au dessalement d’eau de mer. Cela peut à son tour renforcer la résilience et la souveraineté stratégique à l’échelle de la région africaine.

Outre ses objectifs opérationnels, le projet ouvre la voie au transfert de technologie, au renforcement des capacités et à la collaboration scientifique entre institutions publiques et privées marocaines et tchèques. Il reflète également le potentiel d’une future intégration industrielle locale des technologies propres au sein de l’écosystème industriel vert du Maroc.

S’exprimant à cette occasion, le directeur général de l’IRESEN, Samir Rachidi, a indiqué que ce partenariat représente bien plus qu’un simple déploiement technologique pilote, il incarne une vision partagée entre le Maroc et la République tchèque : faire de la science et de l’innovation de véritables leviers de développement durable et inclusif pour nos citoyens respectifs.

À travers cette initiative, IRESEN réaffirme sa mission d’accompagner la transition énergétique et le développement durable du Maroc, en déployant à grande échelle des technologies vertes et en renforçant les capacités nationales, tout en construisant de nouveaux ponts de coopération scientifique et industrielle internationale, a-t-il relevé.

De son côté, l’Ambassadeur de la République tchèque auprès du Royaume du Maroc, Ladislav Škeřík, a exprimé la fierté de son pays de soutenir ce projet à fort impact, qui rassemble l’innovation tchèque et l’expertise marocaine au service des populations et de la planète.

C’est un exemple fort de coopération au développement tchèque à l’œuvre, apportant des solutions concrètes et durables grâce à des partenariats locaux de confiance, a-t-il ajouté.

L’installation des unités pilotes est prévue pour le quatrième trimestre de 2025, suivie d’une phase de deux ans d’évaluation technique, d’analyse des données et d’exploration du marché.

Cette période constituera une base solide pour évaluer la reproductibilité de la solution, son potentiel d’intégration industrielle et ses opportunités de déploiement régional élargi.

Ainsi, cette initiative marque non seulement le lancement d’un projet pilote, mais aussi le début d’un partenariat à long terme fondé sur l’innovation, la durabilité et la prospérité partagée, conclut le communiqué.

LR/MAP