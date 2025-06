Inwi et Maroc Telecom annoncent la constitution de « Uni Fiber » et « Uni Tower »

Inwi (Wana Corporate) et Maroc Telecom (IAM) annoncent la constitution effective des joint-ventures “Uni Fiber” et “Uni Tower” en vue d’accélérer le déploiement de la fibre optique jusqu’aux abonnés (FTTH) et des réseaux 5G sur le territoire du Royaume.

La constitution de ces joint-ventures s’inscrit dans le prolongement de l’accord conclu entre WANA et IAM annoncé le 27 mars 2025, et a été autorisée par l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) par une décision en date du 18 juin 2025, indique un communiqué conjoint des deux entités.

A cet effet, Uni Fiber déploiera les infrastructures passives nécessaires à la fourniture de services FTTH, avec un objectif d’1 million de prises dans 2 ans et de 3 millions de prises à horizon 5 ans, tandis qu’Uni Tower construira de nouvelles tours ou rénovera des tours existantes, avec un objectif de 2.000 tours dans 3 ans et de 6.000 tours à horizon 10 ans, précise la même source.

L’investissement prévu s’élève à 4,4 milliards de dirhams pour la première phase de 3 ans.

Uni Fiber et Uni Tower proposeront un accès ouvert, transparent et non discriminatoire à leurs infrastructures à tout opérateur dûment autorisé, dans le strict respect de la règlementation en vigueur, souligne le communiqué.

