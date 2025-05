Nigéria-Maroc | Des entretiens pour renforcer les relations bilatérales

Partager Facebook

Le renforcement des relations économiques entre le Maroc et le Nigeria et la promotion de la coopération dans les domaines de l’emploi et de la formation ont été au centre d’entretiens, mercredi à Abuja, entre la ministre d’État chargée du Travail et de l’Emploi du Nigeria, Nkeiruka Onyejeocha et l’ambassadeur du Maroc dans ce pays, Moha Ou Ali Tagma.

Cette rencontre, tenue en prévision de la prochaine visite de la ministre nigériane au Maroc, à l’invitation du ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a été l’occasion de passer en revue la dynamique positive imprimée aux relations bilatérales qui ont connu une forte impulsion depuis la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Nigeria en décembre 2016.

Les entretiens ont permis également d’aborder la coopération exemplaire dans plusieurs domaines, notamment celui de l’énergie, avec des projets catalyseurs de l’intégration régionale à l’instar du Gazoduc Afrique Atlantique, ainsi que les moyens d’échanger les expériences en matière de formation et d’employabilité des jeunes.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Onyejeocha a souligné l’importance d’explorer des pistes de collaboration entre le Nigeria et le Maroc en matière de formation et de développement des compétences, pour offrir aux jeunes des opportunités d’une meilleure insertion professionnelle.

Dans ce sens, la responsable nigériane a appelé à mettre à profit les plateformes digitales dans la mise en place de programmes adéquats de formation à même de renforcer l’employabilité des jeunes et de contribuer au développement économique.

LR/MAP