Mondial U20 | Le Maroc sacré champion du Monde après une victoire historique face à l’Argentine (2-0)

La sélection nationale de football des moins de 20 ans a été sacrée championne du Monde au terme d’une finale remportée haut la main face à son homologue de l’Argentine (2-0), dimanche au Stade national Julio Martinez Pradanos de Santiago au Chili.

LR/MAP