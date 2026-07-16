Maroc-France | Le renforcement de la coopération agricole au centre d’entretiens entre M. El Bouari et Mme Annie Genevard

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Le renforcement de la coopération agricole entre le Maroc et la France, notamment dans les domaines de la formation, de la recherche et de l’innovation, a été au centre d’entretiens, jeudi à Rabat, entre le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, et la ministre française de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Souveraineté alimentaire, Annie Genevard.

À cette occasion, les deux ministres ont souligné les avancées enregistrées dans la mise en œuvre de la feuille de route agricole et forestière, tout en réaffirmant leur volonté d’élargir les domaines de coopération entre les deux pays.

Ainsi, Mme Genevard s’est félicitée des progrès réalisés depuis l’année croisée agricole Maroc-France et de la première réunion du comité mixte agricole, estimant que les échanges entre établissements de formation, chercheurs et personnels des deux pays illustrent la vitalité du partenariat bilatéral.

Elle a également relevé que la réunion du comité de suivi, tenue le 26 juin dernier, a permis de mettre en lumière les nouvelles perspectives offertes par le Bachelor agricole, appelé à favoriser davantage les échanges en matière de formation.

La ministre française a salué l’organisation d’un premier webinaire consacré à la gestion de l’eau, qui a permis d’établir des contacts prometteurs entre les acteurs des deux pays autour de la gestion des bassins hydrographiques, soulignant que cette coopération est appelée à se poursuivre.

En outre, elle a fait part de sa satisfaction quant à la signature d’un nouvel accord-cadre entre le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) et l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II (IAV Hassan II) pour la période 2026-2031, qualifiant cette étape de nouvelle illustration du rapprochement entre le Maroc et la France en matière de recherche agricole.

De son côté, M. El Bouari a insisté sur l’importance de poursuivre cette dynamique de coopération, mettant en avant le rôle de la recherche, de l’innovation et de l’échange d’expertises dans l’accompagnement des défis auxquels est confronté le secteur agricole.

Le ministre a réaffirmé l’engagement du Royaume à renforcer les mécanismes de coopération technique avec la France, dans le cadre d’un partenariat fondé sur l’échange de compétences et le développement de projets communs au service d’une agriculture plus résiliente.

Les deux responsables ont ainsi convenu de poursuivre la mise en œuvre de la feuille de route agricole et forestière et de renforcer les initiatives conjointes en matière de recherche, d’innovation, de formation et de gestion durable des ressources, dans le cadre du partenariat stratégique Maroc-France.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la visite officielle au Maroc du Premier ministre français, Sébastien Lecornu, pour co-présider avec le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, la 15e session de la Réunion de Haut Niveau Maroc-France.

LR/MAP