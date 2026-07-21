Bank of Africa lance “BOA MDM Network” pour accompagner les MRE dans leurs projets d’investissement

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Bank of Africa (BOA) a donné, lundi à Agadir, le coup d’envoi de « BOA MDM Network », une initiative visant à renforcer l’accompagnement des Marocains du monde dans leurs projets d’investissement au Maroc.

S’inscrivant dans le cadre de la campagne « Marocains Citoyens du Monde 2026 », ce dispositif ambitionne de rapprocher les investisseurs marocains établis à l’étranger des opportunités offertes par le Royaume, à travers un accompagnement coordonné associant les différents acteurs publics et privés intervenant dans le parcours de l’investissement.

Lancée en présence notamment du Wali de la région Souss-Massa, M. Saïd Amzazi, ainsi que de représentants de plusieurs institutions publiques et privées, dont le Centre régional d’investissement (CRI), Tamwilcom, l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et les chambres de commerce, cette tournée régionale entend offrir aux Marocains du monde un accompagnement simplifié et personnalisé autour des opportunités d’investissement qu’offre la région.

Le dispositif prévoit un parcours structuré articulé autour de conférences dédiées aux opportunités d’investissement, de rencontres avec les experts de la banque et ses partenaires, de séances d’accompagnement individualisé ainsi que d’espaces de réseautage, avec pour objectif de faciliter la concrétisation des projets portés par les Marocains du monde.

Reposant sur le concept intégré « B.O.A », pour Bridge (pont), Opportunities (opportunités) et Access (accès), cette initiative vise à renforcer la présence de la banque auprès de la diaspora marocaine, à mettre en relation les investisseurs avec des opportunités concrètes et à leur faciliter l’accès au financement ainsi qu’aux différents services et partenaires mobilisés pour accompagner leurs projets.

Dans une allocution de circonstance, l’Administrateur Directeur général délégué du groupe Bank of Africa, Brahim Benjelloun-Touimi, a souligné que les Marocains résidant à l’étranger constituent bien plus qu’une source de transferts financiers, les qualifiant de véritable levier de développement grâce à leurs compétences, leurs réseaux, leurs expériences internationales et leur capacité à contribuer à la création de richesse et d’emplois au Royaume.

Relevant que les transferts des Marocains du monde ont atteint près de 122 milliards de dirhams en 2025, il a toutefois déploré que seule une faible proportion de ces flux soit consacrée à l’investissement productif. Il a, dans ce sens, appelé à une mobilisation collective afin de lever les obstacles qui freinent les porteurs de projets et de transformer davantage de Marocains du monde en investisseurs et entrepreneurs.

M. Benjelloun-Touimi a, par ailleurs, mis en avant les nombreux atouts de la région de Souss-Massa, qu’il considère comme un cadre propice au développement de nouvelles initiatives en faveur des Marocains du monde. Il a cité, notamment, la diversité de son tissu économique, les opportunités offertes dans des secteurs porteurs, l’importance des investissements publics, la qualité de ses infrastructures, son capital humain ainsi que son positionnement en tant que porte d’entrée vers le continent africain.

Estimant que ces atouts font de Souss-Massa un véritable laboratoire pour expérimenter de nouveaux mécanismes d’accompagnement des investisseurs MRE, il a plaidé pour le renforcement des synergies entre les différents acteurs publics et privés afin de favoriser l’émergence de projets créateurs de valeur au niveau régional.

Dans cette optique, le responsable bancaire a proposé la mise en place d’un « agent agréé de l’investisseur MRE », chargé d’assurer un accompagnement personnalisé tout au long du parcours d’investissement, depuis la préparation des dossiers jusqu’à l’achèvement des projets.

Ce dispositif, qui viendrait compléter les mécanismes déjà existants, permettrait, selon lui, de simplifier les procédures, de réduire les déplacements des investisseurs établis à l’étranger, d’accélérer le traitement des dossiers et d’améliorer le taux de concrétisation des projets.

Dans une déclaration à la presse, Mamoun Tahri-Joutei, Directeur exécutif à Bank of Africa, a indiqué que « BOA MDM Network » répond à la volonté de la banque d’apporter des réponses concrètes aux principales préoccupations des Marocains du monde souhaitant investir au Maroc, conformément aux Hautes Orientations Royales appelant au renforcement de l’investissement productif de cette communauté.

Il a expliqué que cette initiative vise notamment à faciliter l’identification des secteurs porteurs, l’accès aux opportunités d’investissement, le financement des projets ainsi que l’accomplissement des démarches administratives, grâce à un accompagnement assuré aussi bien dans les pays de résidence qu’au Maroc.

M. Joutei a ajouté que le dispositif repose sur le concept B.O.A (Bridge, Opportunities, Access), qui établit un pont entre les pays d’accueil et le Maroc, tout en donnant aux investisseurs un accès aux opportunités d’affaires, aux partenaires institutionnels, au financement et à un accompagnement personnalisé destiné à favoriser la réussite de leurs projets.

LR/MAP