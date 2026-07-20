Entretien maroco-français à New York sur la coopération bilatérale en matière de sécurité routière

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Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a eu lundi au siège des Nations unies à New York un entretien avec la ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur de France, chargée de la Citoyenneté, Marie-Pierre Vedrenne, sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale en matière de sécurité routière.

Se réjouissant de cette rencontre avec M. Kayouh, Mme Vedrenne a déclaré à la MAP que cet entretien a permis d’échanger des points de vue et de partager les bonnes pratiques, soulignant qu’en matière de sécurité routière, le Maroc et la France sont « confrontés à des défis communs que nous devons relever ensemble ».

Évoquant la coopération maroco-française, Mme Vedrenne a tenu à souligner « l’amitié qui lie nos deux pays et qui se retrouve sur de nombreux sujets ». Cette coopération, a-t-elle poursuivi, « doit aussi s’incarner dans les enjeux de sécurité routière”, notamment à travers le renforcement du partage des données et la consolidation des liens entre les institutions compétentes des deux pays.

Pour sa part, M. Kayouh a relevé que cette rencontre intervient moins d’une semaine après la visite au Maroc d’une importante délégation française conduite par le Premier ministre, Sébastien Lecornu.

La rencontre avec Mme Vedrenne, a-t-il ajouté, a été l’occasion d’examiner les « moyens de coopération et d’échange d’expériences, l’écosystème de la sécurité routière en général, mais aussi de discuter de sujets spécifiques », notamment certains phénomènes de société apparus au cours de la dernière décennie et « pour lesquels la France dispose d’une expérience avancée”.

Le ministre a souligné que les échanges d’informations et de bonnes pratiques seront renforcés entre l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) et son homologue française, afin de “mieux contrôler la sécurité routière tout en prenant en compte la dimension socio-économique”.

À cet égard, les deux responsables sont convenus de consolider davantage la coopération maroco-française à travers des échanges de visites destinés à favoriser un meilleur partage de l’information et des bonnes pratiques en matière de sécurité routière.

Ils se sont mis d’accord, dans ce cadre, à mettre en place un comité technique conjoint chargé de consolider la coopération, en particulier dans les domaines de la réglementation de l’usage des trottinettes électriques et de l’amélioration des conditions encadrant les activités de livraison utilisant des véhicules à deux roues.

La rencontre s’est tenue en marge de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale de l’ONU sur la sécurité routière visant à accélérer les progrès vers la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), organisée les 20 et 21 juillet au siège des Nations Unies à New York.

LR/MAP