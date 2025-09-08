Entretien téléphonique entre M. Nasser Bourita et son homologue sénégalais

Partager Facebook

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, s’est entretenu, lundi par téléphone, avec le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur de la République du Sénégal, M. Cheikh Niang, nouvellement nommé à ce poste.

Lors de cet entretien, M. Bourita a présenté à son homologue sénégalais ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de réussite dans ses hautes fonctions.

L’entretien téléphonique a été, pour les deux ministres, l’occasion de souligner le caractère singulier des relations unissant le Maroc et le Sénégal, fondées sur une histoire partagée, des valeurs communes et des liens humains profonds.

MM. Bourita et Niang ont réaffirmé leur engagement à œuvrer de concert pour renforcer davantage ces relations, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et de Son frère, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal.

