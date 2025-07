Madrid | Le Maroc et l’Espagne, “un modèle exemplaire” de bon voisinage (Mme Benyaich)

Partager Facebook

Le Maroc et l’Espagne offrent “un modèle exemplaire” de bon voisinage au service de la stabilité et du progrès partagé des deux nations, a affirmé l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich.

La consolidation du partenariat stratégique bilatéral ces dernières années, à travers des initiatives concrètes, témoigne de la maturité et de la solidité des relations entre le Maroc et l’Espagne, a dit Mme Benyaich dans une allocution lors d’une réception organisée par l’ambassade du Maroc à Madrid, à l’occasion du 26e anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Pour le Maroc, “l’Espagne est un partenaire traditionnel et privilégié, un pays voisin et ami, avec lequel nous partageons une histoire et un patrimoine communs, des liens humains, des intérêts stratégiques ainsi qu’une volonté constante de construire un avenir fondé sur la confiance mutuelle, le respect, la prospérité et une coopération mutuellement bénéfique”, a-t-elle relevé.

Grâce à la Vision clairvoyante du Souverain, le Maroc s’affirme comme un havre de paix et de prospérité, a ajouté la diplomate, soulignant que la célébration de la Fête du Trône offre l’occasion d’apprécier le chemin parcouru sous le leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi, marqué par des réformes structurelles, un développement durable et un rayonnement international affirmé.

Terre d’ouverture, de paix et de coexistence, le Maroc a réussi, grâce à la Vision avant-gardiste de Sa Majesté le Roi, sa transformation en un modèle de stabilité politique, un exemple de cohésion sociale et une plateforme active d’initiatives économiques et sociales, dotée d’une forte projection régionale et internationale, a-t-elle relevé.

Cette grandiose réception a été rehaussée par la présence de plusieurs responsables politiques espagnols, dont le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, Luis Planas, la ministre de l’inclusion, de la sécurité sociale et des migrations, Elma Saiz, la présidente du conseil d’État espagnol, Carmen Calvo et l’ex-ministre des Affaires étrangères et ancien chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.

Ont pris part également à cette cérémonie, des représentants du corps diplomatique étranger accrédité en Espagne et des organisations et instances régionales et internationales, des parlementaires et sénateurs, des personnalités du monde de la finance, des affaires, de la culture, de l’art, du sport et de la communication.

LR/MAP