M. Akhannouch s’entretient avec le Président du Parlement de la République du Kazakhstan

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est entretenu, mardi à Rabat, avec le Président de la Chambre des Représentants de la République du Kazakhstan, Yerlan Koshanov, actuellement en visite au Royaume du Maroc à la tête d’une importante délégation parlementaire, indique un communiqué de son Département.

Cette rencontre a permis d’évoquer les moyens de développer les relations et la solidarité active entre le Royaume du Maroc et la République du Kazakhstan, sous la conduite des deux Chefs d’État, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et Son Excellence le Président Kassym-Jomart Tokayev.

De même, M. Akhannouch a passé en revue les réformes structurelles et les grands projets entrepris par le Royaume sous le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, soulignant l’engagement du gouvernement, dans toutes ses composantes, à mettre en œuvre la Vision Royale visant à accélérer le développement du Maroc.

Aussi, les deux parties se sont félicitées de la convergence des points de vue du Maroc et du Kazakhstan sur les questions d’intérêt commun et du soutien international mutuel, notamment au sein des Nations Unies, tout en saluant le soutien de la République du Kazakhstan à l’intégrité territoriale du Royaume et au plan d’autonomie comme seule base viable et sérieuse à même de parvenir à une solution politique au différend artificiel autour du Sahara.

Cette réunion a permis de mettre en avant l’importance de renforcer la coopération parlementaire entre le Maroc et le Kazakhstan et de dynamiser davantage la diplomatie parlementaire afin de servir les intérêts politiques, économiques et culturels des deux pays, conclut le communiqué.

