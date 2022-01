SM le Roi adresse un message de condoléances à la famille de feu Mohamed Sijilmassi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Mohamed Sijilmassi.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction et une vive émotion la nouvelle du décès de feu l’ambassadeur Mohamed Sijilmassi, que Dieu l’agrée parmi les fidèles vertueux et l’entoure de Son infinie miséricorde.

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille du défunt, et à travers eux à l’ensemble de leurs proches, ainsi qu’à ses amis, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à cette perte cruelle, Se remémorant avec estime les grandes qualités du défunt et sa compétence professionnelle dont il a fait preuve lors des différentes hautes missions diplomatiques qui lui ont été confiées, outre son patriotisme sincère et son attachement indéfectible au Glorieux Trône Alaouite.

Le Souverain dit partager la peine de la famille du défunt suite à cette perte, la volonté divine étant imparable, implorant le Très-Haut de le rétribuer amplement pour les services louables rendus à sa Patrie, de l’entourer de Sa sainte miséricorde et leur accorder patience et réconfort.

LR/MAP