Le PLF 2026 renforce le développement rural intégré avec le lancement de 36 centres pilotes

Le projet de Loi de finances (PLF) 2026 traduit l’engagement du gouvernement à promouvoir un développement rural intégré, à travers l’accélération de la mise en oeuvre de plans d’action territoriaux visant 36 centres ruraux pilotes, pour une enveloppe globale de 2,8 milliards de dirhams, a indiqué mardi le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Ces centres seront conçus comme des espaces favorisant l’intégration territoriale, où convergent investissements publics et privés, infrastructures, services essentiels et opportunités d’emploi, dans le cadre d’une vision renouvelée du développement rural fondée sur l’inclusion et la durabilité, a précisé M. Akhannouch, lors de la séance des questions orales au sujet de la politique générale à la Chambre des conseillers.

Dans le cadre de l’interaction territoriale avec les Hautes Orientations Royales, le gouvernement a donné la priorité au lancement du “Programme national pour le développement des centres ruraux émergents”, à travers l’élaboration d’un programme prioritaire couvrant 77 centres répartis sur l’ensemble du territoire national, a-t-il souligné, lors de cette séance placée sous le thème du “développement territorial et les enjeux de la justice spatiale”.

Par ailleurs, M. Akhannouch a mis en avant la forte baisse du taux de pauvreté multidimensionnelle, qui est passé de 11,9% en 2014 à 6,8% en 2024. Les Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI ont “consolidé d’importantes dynamiques de développement et renforcé la compétitivité et l’accessibilité des régions, qui font l’objet aujourd’hui d’estime et de fierté pour tous”, a-t-il relevé.

Le lancement de la nouvelle génération de programmes de développement intégré intervient dans une dynamique de mobilisation globale des potentialités des régions et de ciblage des projets prioritaires, conformément aux Hautes Orientations Royales, en particulier celles contenues dans le dernier Discours du Trône, visant à assurer une répartition équitable des fruits de la croissance entre l’ensemble des territoires et des citoyens, a précisé M. Akhannouch.

Le Chef du gouvernement a souligné, dans ce cadre, que les villages, les montagnes et les oasis ne sont pas de simples espaces géographiques, mais des lieux chargés d’identité et de mémoire, nécessitant une valorisation de leurs rôles historiques à travers des politiques de développement adaptées, mettant l’accent sur l’importance de l’engagement national responsable pour relever les défis liés à l’action territoriale.

Il a, en outre, relevé que ce chantier de développement repose sur une lecture fine des spécificités de chaque région, afin d’élaborer une offre territoriale équilibrée, capable de transformer les potentialités locales en moteurs réels de développement. Cette approche, a-t-il dit, inaugure une nouvelle étape garantissant une véritable équité territoriale et répondant aux attentes légitimes des citoyens.

