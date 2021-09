Elections 2021 | And the winner is… Le RNI

Le Maroc était au rendez-vous, mercredi 8 septembre 2021, avec un triple scrutin régional, communal et législatif.

Face au PJD, se dressait un RNI et son Président droit dans ses bottes, conscient de ses capacités et celles de ses militants, ses cadres et son équipe de collaborateurs.

Dès le départ, Aziz Akhannouch et son équipe dégageaient une bonne énergie et une capacité de convaincre. Ceci s’est manifesté avec la plus grande clarté, lors des tournées marathoniennes qui ont été menées par le RNIste en Chef dans plusieurs villes du Royaume (Agadir, Marrakech, Tanger, Oujda, Casablanca…).

Lors de ses tournées, Aziz Akhannouch a présenté le programme électoral du parti dont il assure la présidence depuis fin octobre 2016. Détaillé et budgétisé, telles sont les deux principales particularités de la feuille de route politique du RNI pour les cinq prochaines années (2021-2026).

Comme indiqué par le Président du RNI, ledit programme qui comprend 5 engagements et 25 mesures, constituera la base des négociations avec les partenaires politiques, en vue de former une majorité forte et cohérente pouvant concrétiser les attentes des citoyens, sur la base d’une vision commune et d’un programme gouvernemental ambitieux allant de pair avec la vision de SM le Roi Mohammed VI.

Défense de l’intégrité territoriale du Royaume, concrétisation du nouveau modèle de développement, généralisation de la couverture sociale, lutte contre la pauvreté, résorption du chômage, poursuite de la lutte contre la pandémie due au nouveau Coronavirus…

Les chantiers du Maroc de demain sont nombreux et nécessitent un gouvernement compétent et homogène. Le fil conducteur du projet du RNI pour le prochain quinquennat, est de proposer aux Marocains l’alternative à laquelle ils aspirent.

Aziz Akhannouch parviendra-t-il à concrétiser ses promesses de campagne? On attendra la fin du délai de grâce accordé à chaque nouveau gouvernement (100 premiers jours), avant de pouvoir juger si le RNI qui a remporté les élections du 8 septembre 2021, est sur la bonne voie.

Mohcine Lourhzal