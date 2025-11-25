Laurent Nuñez salue l’excellente coopération entre le Maroc et la France dans le domaine sécuritaire

Le ministre français de l’Intérieur Laurent Nuñez a salué, mardi à Marrakech, l’excellente coopération liant le Royaume du Maroc et la République française dans le domaine sécuritaire.

“Le Maroc et la France entretiennent une excellente coopération dans le domaine sécuritaire, notamment en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée”, a affirmé M. Nuñez dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

Soulignant que le Maroc et la France entretiennent un niveau de coopération “très élevé”, le ministre français s’est dit “très attaché au maintien de cette coopération” appelée à s’amplifier entre les deux pays dans ce domaine.

“En matière de sécurité, il est essentiel de maintenir une coopération de très haut niveau, étant donné que les relations entre nos deux pays sont très fortes”, a-t-il dit.

M. Nuñez, qui a rappelé l’excellence des relations que la France et le Maroc entretiennent dans les divers domaines, a tenu à préciser que cette coopération couvre de nombreuses questions en matière de sécurité, y compris la sécurité civile.

“Nous avons un très haut niveau de collaboration”, s’est-il félicité, mettant l’accent sur l’importance de sa visite au Maroc pour souligner à son homologue marocain que “nous allons continuer dans la même direction” et que “nous allons renforcer notre coopération”.

LR/MAP