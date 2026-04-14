Le nouveau SG du Conseil supérieur des Oulémas exprime sa grande fierté pour la Haute Confiance Royale

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M. El Yazid Er-Radi, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a nommé, mardi, nouveau secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas, a exprimé son immense honneur et sa grande fierté pour la Haute Confiance Royale.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de l’audience que le Souverain lui a accordée au Palais Royal de Rabat, M. Er-Radi s’est dit très honoré de cette Audience Royale et de sa nomination à ce poste, exprimant sa gratitude pour cette Haute Bienveillance.

Il a ajouté que le Tout-Puissant a gratifié le Royaume du Maroc de l’Institution d’Imarat Al-Mouminine, qui veille sur les questions religieuses et celles de la vie quotidienne des fidèles.

Dans ce sens, il a souligné que Sa Majesté le Roi, Amir Al-Mouminine, Protecteur du culte et de la religion, ne ménage aucun effort pour la promotion de la Sainte religion musulmane.

LR/MAP