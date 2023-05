Ligue des Champions de la CAF | Le Wydad de Casablanca se qualifie pour la finale !

Partager Facebook

Le Wydad Casablanca a fait match nul contre Mamelodi Sundowns (2 -2), samedi 20 mai 2023 au stade Loftus Versfeld de Pretoria, en demi-finale retour de la Ligue des Champions d’Afrique de football et s’est qualifié pour la finale.

Dès la première mi-temps, les hommes de Rhulani Mokwena ont essayé d’exercer une forte pression, afin de prendre l’avantage devant des gradins archicombles des supporters de «Masandawana», vêtus des couleurs de leur club, le jaune et le vert.

Le Wydad, qui a pris le risque de changer d’entraineur à quelques jours seulement de cette demi-finale décisive avec l’arrivée du Belge Sven Vandenbroeck en remplacement de l’Espagnol Juan Carlos Garrido, s’est montré prudent en s’appuyant sur les contre-attaques pour porter le danger dans le camp adverse.

L’une des occasions les plus marquantes créées par les Rouges est celle menée par Mohamed Ounajem (11) à la 19ème minutes en se retrouvant face à face avec le gardien de but, Ronwen Hayden Williams, qui a réussi à attraper le ballon, après une intervention de la défense.

À la 21ème minute, l’attaquant Peter Taanyanda Shalulie (38) a failli trouver le chemin des filets du WAC après un tir bien cadré sur le côté droit, mais le portier des Rouges, Youssef El Motie, a brillamment réussi à le dégager.

Les attaques des Sud-africains se sont poursuivies, notamment sur le côté gauche grâce à Sphalele Mkholise et Teboho Mkoena.

Durant la deuxième mi-temps, les jaunes ont continué leur style de jeu offensif qui a finalement été couronné par un premier but inscrit à la 49 minute par le capitaine Themba Zwane, qui a sciemment exploité une mésentente de la défense.

À la 63ème minute l’entraineur du Wydad décide d’injecter du nouveau sans en introduisant le milieu de terrain Jalal Daoudi, à la place de Reda Jaadi.

Le rythme du match a, par la suite, changé avec davantage de tentatives sérieuses des joueurs du Wydad qui ont été concrétisés par un but inscrit à la 70 minute grâce à une belle reprise de la tête d’Ayoub El Amloud.

Cependant, la joie des Rouges n’a pas beaucoup duré face à l’insistance des Sud-africains qui ont réussi à prendre l’avantage à la 78 minute, après un tir réussi de Shalulile qui a atterri dans les filets d’El Motie.

En revanche, les protégés de Vandenbroeck se sont montrés beaucoup plus coriaces, multipliant les attaques et les incursions. À la 82ème minute, cette vague rouge a permis d’inscrire le but d’égalité suite à une faute de Mothobi Mvala qui a inscrit contre son camp après une frappe de Yahya Attiat Allah.

En finale, le WAC croisera le fer contre les Egyptiens d’Al Ahly qui ont mis un pied en finale en battant l’Espérance sportive de Tunis sur le large score de 3 buts à 0.

Les Rouges se sont hissés au dernier carré de la Ligue des Champions d’Afrique, en battant le club tanzanien de Simba par 4 tirs au buts à 3 en quart de finale retour (temps réglementaire 1 0, aller: 1-0), tandis que les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns se sont qualifiés aux dépens des Algériens de CR Belouizdad.

Tenant du titre de la Ligue des champions d’Afrique, le WAC est le seul club marocain rescapé dans les compétitions africaines, après les éliminations du Raja (Ligue des Champions) et de l’AS FAR (Coupe de la CAF).

Le match du 20 mai 2023 est le 12ème dans l’histoire des confrontations entre les deux équipes en Ligue des champions d’Afrique, lors des cinq dernières années. Dans ces face-à-face, le Wydad a décroché 4 victoires, contre 3 pour Mamelodi Sundowns et 5 matches nuls.

Lors des 11 précédentes rencontres entre les deux équipes en Ligue des Champions d’Afrique, le Wydad a marqué 7 buts au total, tandis que l’équipe sud-africaine a signé 5 réalisations.