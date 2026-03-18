CAN 2025 | La FRMF salue une décision qui « rétablit et garantit le respect des règles »

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La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a salué, mercredi, la décision rendue par le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) sur la finale de la Coupe d’Afrique entre le Maroc et le Sénégal, notant que ce verdict va dans le sens du respect des règles et de la stabilité nécessaire à la bonne tenue des compétitions internationales.

Dès les premiers incidents ayant conduit à l’interruption du match, la FRMF a fait connaître et a réitéré de manière constante sa demande: “l’application stricte du règlement encadrant la compétition”, souligne la Fédération dans un communiqué, précisant que “la démarche engagée n’a donc jamais eu pour objet de contester la performance sportive des équipes, mais uniquement de demander le respect des règles”.

A la suite d’une première décision dont la FRMF avait fait appel, ajoute le communiqué, la CAF reconnaît, aujourd’hui, que “la règle, connue de tous et applicable à tous, n’avait pas été respectée”.

Et d’assurer que la FRMF a, en toutes circonstances, respecté les règles propres au règlement des différends liés aux compétitions, dans le respect du droit, tout en déposant ses conclusions, participant aux auditions auxquelles elle a été conviée, et s’attachant à faire respecter ses droits et les règles assurant le bon déroulement des compétitions.

Cette décision contribue à clarifier le régime applicable à des situations similaires et participe à la cohérence et à la crédibilité des compétitions internationales, en particulier du football africain, fait observer la FRMF.

Ainsi, la FRMF met en avant sa volonté de continuer à faire valoir l’application stricte et équitable des règles encadrant les compétitions auxquelles elle participe, devant les instances continentales et internationales.

Elle entend, par ailleurs, se tourner sereinement vers les prochaines échéances sportives, en l’occurrence la Coupe du Monde ainsi que la CAN féminine prévues cet été.

La FRMF a tenu également à nouveau, à saluer l’ensemble des nations ayant participé à cette 35éme édition de la CAN, qui a constitué un moment majeur pour le football africain.

Le Jury d’Appel de la CAF avait décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la CAN Maroc 2025, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur du Maroc.

LR/MAP