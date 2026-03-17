CAN 2025 | La CAF annule la victoire du Sénégal, le Maroc déclaré vainqueur

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Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé, en application de l’article 84 du règlement de la Coupe d’Afrique des Nations, la déclaration de forfait de l’équipe nationale du Sénégal lors de la finale de la CAN Maroc 2025.

Le jury d’appel de la CAF a sanctionné les « Lions de la Téranga » après les incidents de la finale, en leur infligeant une défaite 3-0 sur tapis vert.

En conséquence, le résultat du match a été homologué sur le score de 3-0 en faveur du Maroc.

LR/MAP