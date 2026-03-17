Agadir | L’élite du surf européen et africain se prépare pour le Pro Taghazout Bay

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L’élite européenne et africaine du surf sera au rendez-vous pour l’étape décisive du Pro Taghazout Bay prévue du 22 au 29 mars courant, sur le mythique spot d’Anchor Point au nord d’Agadir.

Selon les organisateurs, l’enjeu atteint son plus haut niveau alors que la saison 2025/2026 des Qualifying Series (QS) de la World Surf League (WSL) arrive à son terme pour les circuits Europe et Afrique. Pour cette dernière ligne droite, le Pro Taghazout Bay QS 4,000 a été inscrit au calendrier des deux circuits, permettant aux athlètes européens et africains de marquer de précieux points pour leurs classements respectifs.

Le retour de l’épreuve à Taghazout Bay vient une nouvelle fois confirmer la place grandissante de la destination parmi les hauts lieux du surf professionnel. Cette portion de côte se distingue par la diversité et la qualité de ses vagues, des beachbreaks d’Anza à la célèbre droite d’Anchor Point, considérée comme l’un des point breaks les plus emblématiques de la planète.

Pour les surfeurs européens, l’étape marocaine revêtira une importance particulière. Le Pro Taghazout Bay servira de finale de saison des QS et permettra de désigner les champions régionaux tout en déterminant les athlètes qualifiés pour les Challenger Series (CS).

Les sept premiers hommes et les quatre premières femmes du classement décrocheront ainsi leur place pour les Challenger Series 2026. À l’approche de cette dernière étape, Guilherme Ribeiro (POR), Tiago Carrique (FRA), Anat Lelior (WRL) et Annette Gonzalez Etxabarri (EUK) occupent la tête des classements.

Ancien pensionnaire du Championship Tour (CT), Frederico Morais (POR) figurera également parmi les surfeurs à suivre lors de cette édition, lui qui poursuit son objectif de retrouver l’élite mondiale du surf.

«Le Maroc est un endroit qui est tout simplement unique », confie Morais. « J’ai toujours aimé y venir; les vagues sont magnifiques et l’ambiance l’est tout autant. L’hiver y est bien plus doux qu’au Portugal, ce qui est très appréciable. J’y ai aussi de très bons amis, donc c’est toujours un plaisir d’y revenir. C’est un endroit où je me sens presque chez moi. Les gens sont extrêmement accueillants et le cadre est idéal pour accueillir un événement de cette envergure»., ajoute-t-il.

Le Sud-Africain Adin Masencamp, auteur d’une performance remarquée lors du Pro Taghazout Bay l’an dernier, fera lui aussi partie des têtes de série cette saison. Actuellement à la poursuite de Connor Slijpen et Luke Thompson au classement africain des QS, il tentera de capitaliser sur son expérience lors de cette étape particulièrement stratégique du calendrier.

«Je suis vraiment enthousiaste à l’idée de revenir à Taghazout Bay pour concourir à nouveau », explique Masencamp, indiquant que Anchor Point est «une vague incroyable, l’un de ces point breaks qui permettent réellement d’exprimer toute l’étendue de son surf. L’énergie autour de l’événement, la beauté du littoral et la qualité des vagues en font une étape très spéciale du circuit QS. J’ai hâte de signer une belle performance et de profiter de l’immense terrain de jeu qu’offre Anchor Point».

Pour le circuit africain, le Pro Taghazout Bay constituera l’avant-dernière étape de la saison. Une échéance importante qui pourrait encore rebattre les cartes pour les surfeurs engagés dans la course à la qualification pour les Challenger Series. La dernière étape de la saison 2025/2026 est d’ores et déjà programmée du 4 au 6 avril à Port Alfred, dans l’Eastern Cape, en Afrique du Sud.

L’édition 2026 du Pro Taghazout Bay bénéficie du soutien notamment de la Wilaya de la région Souss-Massa, de la commune de Taghazout, de la région Souss-Massa, de la Société de Développement Touristique de la région Souss-Massa, de l’Office National Marocain du Tourisme, de Taghazout Bay, ainsi que d’autres partenaires privés.

LR/MAP