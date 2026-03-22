Football | La FRMF annonce sa séparation à l’amiable avec Tarik Sektioui

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La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a annoncé, dimanche, sa séparation à l’amiable avec Tarik Sektioui, après avoir encadré les sélections nationales olympique, locale et réserve.

Dans un communiqué, la FRMF a adressé ses sincères remerciements et sa profonde reconnaissance à Tarik Sektioui pour les efforts qu’il a déployés ainsi que pour les résultats obtenus au cours de son mandat, tout en lui souhaitant davantage de réussites professionnelles.

Tarik Sektiou avait décroché la médaille de bronze avec l’équipe nationale olympique lors des JO-2024 de Paris. Il avait également remporté le Championnat d’Afrique des joueurs locaux (CHAN) et la Coupe arabe.

LR/MAP