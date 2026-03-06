L’État du Qatar condamne l’attaque iranienne ayant visé des installations à Bahreïn

Partager Facebook

L’État du Qatar a condamné, vendredi, une attaque iranienne ayant visé des bâtiments à Bahreïn abritant des éléments des forces navales qataries.

Le Qatar a condamné “avec la plus grande fermeté” l’attaque iranienne visant des bâtiments situés dans différentes régions du Royaume de Bahreïn et abritant des membres des forces navales qataries participant au Centre des opérations maritimes unifié relevant du Commandement militaire unifié du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG), a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le ministère a qualifié cette attaque “d’acte d’hostilité flagrant et de violation manifeste de la souveraineté du Royaume de Bahreïn”, ainsi que de “menace directe pour sa sécurité, sa stabilité et celle de la région”, soulignant “la pleine solidarité de l’État du Qatar avec le Royaume de Bahreïn face à cette agression”.

Le ministère a affirmé que le ciblage d’installations abritant des forces opérant dans le cadre du système de coopération sécuritaire du Golfe constitue “une dangereuse escalade portant atteinte à la sécurité des États du Conseil de coopération du Golfe et sapant les principes de bon voisinage et de respect de la souveraineté des États”.

L’attaque n’a fait aucune victime parmi les membres des forces navales qataries présents dans les bâtiments visés, précise-t-on.

Le ministère a réitéré la condamnation par le Qatar de tout acte menaçant la sécurité des pays de la région et l’intégrité de leurs installations, appelant à mettre fin à l’escalade et à respecter les principes du droit international et la Charte des Nations unies, afin de préserver la sécurité et la stabilité de la région et d’épargner à ses peuples les risques d’une nouvelle montée des tensions.

