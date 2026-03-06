Koweït | Situation sécuritaire stable et sous surveillance dans le pays (Ministère de l’Intérieur)

Partager Facebook

Le ministère koweïtien de l’Intérieur a affirmé que la situation sécuritaire dans le pays est stable, soulignant que les dispositifs sécuritaires et défensifs fonctionnent aux plus hauts niveaux de mobilisation et d’alerte, dans le contexte de la situation actuelle dans la région.

Le directeur général du département des relations publiques et des médias de sécurité au ministère de l’Intérieur, Nasser Bouslaib, a indiqué, jeudi, lors d’un point de presse conjoint du Centre de communication gouvernementale consacré aux développements en cours, que les deux dispositifs opèrent avec un haut niveau de mobilisation et d’alerte.

Ce dispositif, a-t-il ajouté, s’inscrit dans le cadre d’un système intégré reposant sur des salles d’opérations conjointes et une surveillance permanente 24 heures sur 24, grâce à la présence continue sur le terrain des différents secteurs concernés de l’État. Ces derniers agissent selon des plans préventifs intégrés garantissant la rapidité d’intervention et la précision dans le traitement de toute situation d’urgence, afin de préserver la sécurité nationale et l’intégrité territoriale du pays.

M. Bouslaib a également souligné que l’administration générale de la Défense civile a déclenché les sirènes d’alerte à 50 reprises depuis le début de la situation actuelle, précisant que les équipes de terrain chargées du déminage, constituées par l’armée koweïtienne, le ministère de l’Intérieur et la Garde nationale, ont traité 165 signalements relatifs à la chute d’éclats, conformément au plan d’intervention adopté pour ce type de situations.

