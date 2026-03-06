L’armée israélienne intensifie ses attaques contre des cibles du Hezbollah à Beyrouth

Partager Facebook

L’armée israélienne a annoncé vendredi, avoir lancé une série d’attaques dans la banlieue sud de Beyrouth, contre plusieurs sites et structures du Hezbollah, ainsi que contre un centre de commandement et dix immeubles.

Le porte-parole de l’armée israélienne a précisé dans un communiqué que les raids menés depuis hier soir et ce matin dans la banlieue sud de Beyrouth ont ciblé également le siège du conseil exécutif du parti et un entrepôt soupçonné de contenir des drones qu’utilise le Hezbollah pour mener des attaques contre Israël.

L’armée israélienne a également annoncé avoir attaqué plus de 500 cibles au Liban depuis le début lundi, de l’opération militaire menée dans ce pays.

Un officier de la brigade Guivati a été grièvement blessé, tandis qu’un soldat de la même brigade a été légèrement blessé jeudi, lors d’un affrontement dans le sud du Liban, a conclu l’armée israélienne.

