SM le Roi | Les valeurs authentiques de l’âme marocaine ont prévalu après le séisme

Les valeurs authentiques de l’âme marocaine ont prévalu après le séisme épouvantable qui a secoué le Maroc, faisant des milliers de martyrs et de nombreux blessés, a affirmé Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

“Ce drame livre un enseignement précieux : les valeurs authentiques de l’âme marocaine ont prévalu, celles-là mêmes qui ont toujours permis à notre pays de surmonter crises et adversités et qui nous confortent sans cesse dans notre détermination à poursuivre notre marche avec assurance et optimisme”, a dit le Souverain, dans un Discours adressé au Parlement, à l’occasion de l’ouverture, vendredi, de la première session de la troisième année législative de la 11ème Législature.

Sa Majesté le Roi a relevé que “ce bel esprit et cet idéal noble nous habitent tous car ils représentent, pour Nous, les ferments de l’unité et de la cohésion de la société marocaine”.

Consacrées dans la Constitution, ces valeurs nationales fédèrent tous les éléments constitutifs de l’identité marocaine authentique et tissent un lien d’ouverture et d’harmonie avec les idéaux universels, a fait observer Sa Majesté le Roi.

Le Souverain a souligné plus spécifiquement les valeurs fondatrices de l’identité nationale unifiée: premièrement, les valeurs religieuses et spirituelles, au premier chef desquelles figurent les fondements du rite sunnite malékite qui prend essentiellement appui sur la notion de Commanderie des croyants et qui prône le juste milieu, la modération et l’ouverture sur l’Autre, la tolérance et la coexistence interreligieuse et inter-civilisationnelle.

Fort de cette référence, a précisé le Souverain, le Maroc s’affirme aujourd’hui comme un modèle réussi de vivre-ensemble, où les Marocains, musulmans et juifs, cultivent l’entente cordiale et le respect envers les autres religions et cultures.

Sa Majesté le Roi a évoqué, en deuxième lieu, les valeurs nationales qui forment le socle de la Nation marocaine et dont la Monarchie est la clé de voûte.

“En effet, à la faveur de l’adhésion unanime des Marocains, l’Institution Monarchique a toujours eu la vocation première d’unifier et de rassembler toutes les composantes du peuple marocain. De fait, elle puise son essence dans la forte symbiose et les liens d’allégeance mutuelle qui unissent le Trône et le peuple”, a affirmé Sa Majesté le Roi.

Le Souverain a mis en exergue, en outre, les valeurs de solidarité et de cohésion sociale inter-catégorielle, intergénérationnelle et interrégionale, celles-là mêmes au nom desquelles les Marocains sont indissolublement soudés par un remarquable esprit de corps.

Sa Majesté le Roi a souligné, à cet égard, la nécessité que “toutes et tous restent fermement attachés à ces valeurs qui concourent à la consolidation de l’unité nationale et de la cohésion familiale, à la préservation de la dignité humaine, au renforcement de la justice sociale”.

“Nous y tenons d’autant plus fortement que le monde subit aujourd’hui des mutations profondes et accélérées ayant conduit à un repli significatif des systèmes de valeurs et des référentiels, et parfois même à leur abandon pur et simple”, a poursuivi le Souverain.

Dans le même contexte, Sa Majesté le Roi a relevé que si tout tremblement de terre entraîne inéluctablement son lot de destruction, “Nous sommes animés par la ferme volonté d’agir pour reconstruire”.

“Par conséquent, Nous insistons sur la nécessité de continuer d’apporter aide et assistance aux familles sinistrées, d’entreprendre avec célérité la mise à niveau et la reconstruction des zones touchées, de leur assurer les services de base”, a affirmé Sa Majesté le Roi.

Nonobstant l’ampleur du désastre, a noté le Souverain, le chagrin et la douleur ont fait place au réconfort et à la fierté de voir la sincérité et la spontanéité avec lesquelles tous les Marocains d’ici et d’ailleurs, ainsi que les acteurs de la société civile ont manifesté de mille façons l’esprit d’entraide et de solidarité qui les anime à l’endroit de leurs compatriotes sinistrés.

Sa Majesté le Roi a salué également les Forces Armées Royales, les différentes Forces de sécurité, les départements gouvernementaux et l’Administration territoriale pour leurs sacrifices afin de porter secours et assistance aux populations des zones affectées.

“Nous saisissons aussi l’occasion pour remercier à nouveau les pays frères et amis qui, en cette pénible épreuve, se sont montrés solidaires et secourables à l’égard du peuple marocain”, a indiqué le Souverain.

LR/MAP