L’Égypte réaffirme son soutien à la dernière résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara marocain

Par Le Reporter.ma 06/04/2026 Actualités, Monde Laisser un commentaire

L’Égypte réaffirme son soutien à la dernière résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara marocain

La République arabe d’Égypte a réaffirmé, lundi au Caire, son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, ainsi qu’à la dernière résolution du Conseil de sécurité et une solution politique consensuelle.

Cette résolution souligne qu’une autonomie réelle sous souveraineté marocaine constitue la solution la plus réalisable pour le règlement de la question du Sahara marocain.

Cette position, exprimée dans le procès-verbal de la première session du Comité de coordination et de suivi Maroc-Égypte, tenue sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et du Premier ministre égyptien, Moustafa Madbouli, consacre le soutien du Caire à la feuille de route onusienne actuelle, qui place l’initiative marocaine d’autonomie au cœur du processus de règlement.

LR/MAP

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