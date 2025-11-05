La Princesse Lalla Asmaa et la Première Dame du Kenya lancent la 4e phase du programme « Unis, on s’entend mieux »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, Présidente de la Fondation Lalla Asmaa, et Son Excellence Mme Rachel Ruto, Première Dame de la République du Kenya, Présidente de la “Voice of Children Foundation”, ont procédé, mercredi au Kenyatta National Hospital à Nairobi, au lancement de la quatrième phase du programme “Unis, on s’entend mieux”.

Cette opération, qui s’inscrit en droite ligne de la Vision humaniste et solidaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour une coopération Sud-Sud solide et agissante, consistera en la greffe d’implants cochléaires à quelque 70 enfants kényans atteints de surdité profonde, permettant à ces jeunes de découvrir le monde sonore, de communiquer, d’apprendre et de s’épanouir.

A son arrivée au Kenyatta National Hospital, SAR la Princesse Lalla Asmaa a été accueillie par Mme Rachel Ruto. Par la suite, Son Altesse Royale et la Première Dame du Kenya ont été saluées par des responsables kényans, notamment M. Aden Duale, ministre de la santé, Mme Anna Cheptumo, ministre du genre et des services à l’enfance, M. Korir Sing’Oei, secrétaire général des affaires étrangères, M. Ouma Ouloga, secrétaire général du ministère de la santé, M. Richard Lesiyampe, directeur du Kenyatta National Hospital, M. Phillip Kirwa, directeur du Moi Teaching and Referal Hospital, et Mme Mary Muinde, directrice de la “Voice of Children Foundation”.

Elles ont été également saluées par Mme Naima Ben Yahia, ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, M. Abderrazzak Laassel, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République du Kenya et de la République du Soudan du sud, M. Mohamed Methqal, ambassadeur, directeur général de l’Agence Marocaine de la Coopération Internationale, M. Karim Essakalli, président délégué de la Fondation Lalla Asmaa, et M. Abdelaziz Raji, directeur médical des opérations “Unis, on s’entend mieux”.

Son Altesse Royale et la Première Dame ont, ensuite, procédé, sur l’esplanade de l’hôpital, à la plantation d’un arbre, conformément à la tradition kényane. Un geste fort et symbolique qui incarne la vie, la paix et la continuité.

En plantant cet arbre de l’espoir, SAR la Princesse Lalla Asmaa a bien voulu exprimer la profondeur du lien entre les peuples marocain et kényan et la volonté partagée de bâtir un avenir d’inclusion et de solidarité africaine.

Après avoir dévoilé la plaque commémorant cette action de solidarité, SAR la Princesse Lalla Asmaa et Mme Rachel Ruto ont visité le pavillon “ORL” de l’hôpital où elles ont pu s’enquérir de l’état des enfants candidats à l’implant cochléaire et d’autres déjà opérés.

C’est grâce à l’action et à la vision de Son Altesse Royale qu’en seulement quatre jours, 70 enfants bénéficient d’une chirurgie d’implantation cochléaire complète et gratuite, 70 renaissances portées par la coopération et la foi en l’humain.

Sous son impulsion, et en partenariat avec la “Voice of Children Foundation”, huit chirurgiens marocains travaillent main dans la main avec leurs homologues kényans, unissant leurs savoirs dans un élan de fraternité africaine.

Ce programme de transfert de compétences, au coeur de la mission, s’inscrit dans la Vision Royale d’une coopération Sud-Sud concrète, durable et humaine.

Pour chaque famille, chaque enfant, cette mission est un passage du silence à la lumière, un moment où la science, le courage et la compassion se confondent. Les visages d’aujourd’hui sont ceux de renaissances, de miracles partagés et d’une Afrique unie par l’action et par le coeur.

Cette mission illustre la Vision portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa traduit sur le terrain: celle d’un Maroc solidaire, acteur et inspirant qui crée, innove et partage. Un Maroc qui ne cherche pas à grandir seul, mais à grandir avec les autres. Car, en Afrique, on s’élève ensemble, et c’est ainsi qu’on s’entend mieux.

A l’issue de la visite au pavillon “ORL” du Kenyatta National Hospital, Son Altesse Royale et la Première Dame ont présidé la cérémonie de signature d’un mémorandum d’entente entre la Fondation Lalla Asmaa et la “Voice of Children Foundation”.

Cet accord, signé par M. Karim Essakalli et Mme Mary Muinde, incarne une nouvelle ère de coopération humanitaire et médicale entre le Maroc et le Kenya.

A cette occasion, des prières ont été élevées par un imam et un prêtre kényans pour le renforcement des liens d’amitié et de coopération entre le Maroc et le Kenya, ainsi que pour le développement d’une relation durable et fructueuse entre les deux pays.

Au début de la cérémonie de signature, M. Essakalli a prononcé une allocution dans laquelle il a précisé que grâce à la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, qui a placé l’être humain au cœur du développement et fait de la solidarité humaine l’un des piliers de la coopération africaine, la Fondation Lalla Asmaa est devenue, sous l’impulsion de SAR la Princesse Lalla Asmaa, un haut lieu de soins et d’éducation, mais surtout un foyer où chaque enfant retrouve sa voix, sa confiance et sa place au sein de la société.

Il a ajouté que grâce au programme “Nasmaa”, plus de 850 familles marocaines ont retrouvé la joie de vivre, après que leurs enfants aient pu entendre, pour la première fois, la voix de leurs mères et les rires de leurs amis, soulignant que Son Altesse Royale a veillé à ce que cet élan d’espoir transcende les mers et les continents et touche le cœur d’autres enfants.

De son côté, la Première Dame du Kenya a exprimé sa profonde gratitude et sa haute reconnaissance à SAR la Princesse Lalla Asmaa pour son engagement humanitaire et le généreux don d’implants cochléaires, relevant que cet acte ne se veut pas uniquement une contribution au système de santé kényan, mais représente un véritable don de vie.

Mme Ruto a affirmé que c’est un don qui restitue non seulement l’ouïe, mais aussi la dignité et l’espoir, en offrant à de nombreux enfants la possibilité d’entendre pour la première fois le rire, la musique et la voix de leurs proches, précisant que la signature de ce mémorandum entre la Fondation Lalla Asmaa et la “Voice of Children Foundation” jette les bases d’une coopération durable, qui vise non seulement la réalisation d’interventions chirurgicales, mais également le renforcement des capacités du système de santé kényan et la promotion d’un avenir où chaque enfant pourra entendre et être entendu.

De son côté, le ministre kényan de la Santé a exprimé sa profonde gratitude à SAR la Princesse Lalla Asmaa pour le généreux don d’implants cochléaires offerts par le Royaume du Maroc au Kenya, soulignant que ce geste noble et hautement humanitaire, qui contribuera à améliorer la prise en charge des enfants souffrant de déficiences auditives, reflète la solidarité et l’engagement du Royaume en faveur du bien-être des enfants kényans.

Au terme de cette cérémonie, SAR la Princesse Lalla Asmaa et Mme Rachel Ruto ont posé pour une photo souvenir avec des responsables marocains et kényans, des chirurgiens marocains du programme “Unis, on s’entend mieux” et leurs confrères kényans.

LR/MAP