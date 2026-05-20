M. Guterres remercie le Maroc et la France pour la coprésidence de la Conférence sur le maintien de la paix en environnement francophone

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Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a exprimé ses remerciements au Maroc et à la France pour l’organisation et la coprésidence de la deuxième Conférence ministérielle sur le maintien de la paix en environnement francophone, tenue mercredi à Rabat.

Lors de la session d’ouverture de cette conférence, M. Guterres a indiqué, dans une intervention préenregistrée, que le maintien de la paix constitue l’un des visages les plus concrets de l’ONU, à un moment où le monde compte actuellement plus de conflits depuis 1945.

Il a, dans ce sens, rappelé que le maintien de la paix reste l’un des instruments les plus solides et les plus rentables de la communauté internationale, qui exige un engagement politique constant, des moyens à la hauteur des besoins, et des partenariats pérennes.

Le Secrétaire général de l’ONU a relevé que le maintien de la paix produit des résultats lorsqu’il s’appuie sur un mandat clair, la volonté politique des parties et un soutien résolu des États membres, ajoutant que dans les environnements francophones, notamment en Afrique, la langue, la connaissance des cultures, la capacité à saisir les dynamiques locales et à bâtir la confiance sont autant de conditions de succès.

M. Guterres a, à cet égard, rappelé la réforme qu’il a entrepris dans le cadre de l’Initiative « UN80 », en tant qu’étude sur les opérations onusiennes de maintien de la paix, pour disposer d’opérations mieux adaptées aux réalités du terrain, plus cohérentes et plus proches des populations.

De même, le Secrétaire général de l’ONU a souligné que depuis près de huit décennies, les casques bleus servent dans certains des contextes les plus dangereux au monde et protègent les civils au péril de leur vie en appuyant les processus politiques et ouvrant un espace pour des solutions durables.

Le Segment de Haut-Niveau de la 2e Conférence ministérielle sur le maintien de la paix en environnement francophone, co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, a connu la participation de 26 ministres, ainsi que de 63 délégations représentant des pays de tous les continents.

LR/MAP