Comité de coordination et de suivi | M. Akhannouch souligne la volonté commune du Maroc et de l’Egypte de donner un nouvel élan à leurs relations

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Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a souligné, lundi au Caire, la volonté commune du Maroc et de l’Égypte de donner un nouvel élan à leur coopération bilatérale et aux relations entre les deux pays frères.

Dans une allocution à l’ouverture de la 1ère session du Comité maroco-égyptien de coordination et de suivi, M. Akhannouch a indiqué que la tenue de cette réunion “traduit l’ambition des dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et son frère Son Excellence le Président Abdel Fattah Al-Sissi, de donner une nouvelle dynamique aux relations bilatérales et de les hisser au niveau d’un partenariat stratégique global et exemplaire, fondé sur une solidarité effective, une intégration économique globale et une coordination politique sur les questions régionales et internationales”.

Cette réunion, a-t-il ajouté, constitue “une déclaration politique et une nouvelle charte jetant les bases de notre partenariat stratégique avec des orientations pragmatiques, garantissant une intégration réelle et solide dans divers domaines entre le Royaume du Maroc et la République arabe d’Égypte, renforçant ainsi leur position en tant que pôles régionaux clés”.

“La solidité de nos relations bilatérales repose également sur la clarté de nos positions concernant les questions stratégiques de nos deux pays”, a enchaîné M. Akhannouch, relevant que la réalisation de ce partenariat modèle escompté nécessite d’augmenter de manière équilibrée le volume et la valeur des échanges commerciaux bilatéraux, tout en tirant profit des opportunités offertes par un cadre juridique riche.

Cela exige, a-t-il souligné, une mise en œuvre optimale des dispositions des accords de libre-échange, aux niveaux régional et continental, ainsi que la levée de toutes les contraintes et entraves administratives afin d’assurer la fluidité des échanges de marchandises entre les deux pays, et de favoriser les flux d’investissements dans les deux sens.

Cela permettra de tirer profit des expertises et des potentialités économiques dont disposent les deux pays pour soutenir les efforts consentis pour le développement et la prospérité des deux peuples frères, a soutenu le chef de gouvernement avant de conclure que la clé de l’intégration économique souhaitée entre les deux pays, fondée sur le principe du “gagnant-gagnant”, réside dans l’élargissement des perspectives de coopération à plusieurs domaines.

Il a relevé que ces domaines concernent notamment le développement de la connectivité logistique et maritime directe entre les ports stratégiques, en particulier entre le port de Tanger Med et celui de Port-Saïd Est ainsi que l’axe du canal de Suez, ce qui permettra de faire des deux pays une plateforme intégrée et un point de départ commun pour accéder aux marchés africains, européens et asiatiques.

Il s’agit également, a-t-il poursuivi, de l’intégration industrielle, à travers la mise en avant des industries complémentaires dans les deux pays afin de tirer parti de leurs avantages compétitifs respectifs, ainsi que de l’encouragement à l’organisation de rencontres d’affaires bilatérales, de forums économiques et de la participation à des salons sectoriels, en vue de dynamiser les échanges commerciaux et les investissements entre les opérateurs économiques des deux pays.

Il a ajouté que cela porte aussi sur la création d’une plateforme d’investissement maroco-égyptienne, regroupant les organismes en charge de l’investissement, en vue de favoriser l’échange d’informations, la coordination des efforts de promotion, l’exploration des opportunités de projets et une meilleure compréhension des environnements des affaires dans les deux pays et l’échange d’expertises et d’expériences dans le développement de projets d’énergie solaire et éolienne à grande échelle, ainsi que le renforcement de la coopération régionale dans le domaine des énergies renouvelables, notamment l’hydrogène vert.

Et de noter que cette coopération englobe également le renforcement de la coordination dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine, en vue d’un positionnement commun sur le continent africain en tant que bloc économique intégré, et de la mise en place d’une coopération bilatérale dans le domaine des minerais, à travers le renforcement mutuel des capacités dans le secteur minier et l’échange d’expertises et de données en matière d’exploration minière.

M. Aziz Akhannouch a, en outre, souligné l’importance de la mise à jour du cadre juridique régissant les relations entre les deux pays, afin de répondre à leurs ambitions et d’accompagner les mutations rapides à l’échelle mondiale, précisant que la signature, ce jour, de plusieurs mécanismes juridiques constitue une étape importante dans ce sens et un signal fort de la volonté commune de hisser les relations bilatérales à un niveau supérieur.

Le chef de gouvernement a, par ailleurs, estimé que la culture demeure un pilier essentiel des relations maroco-égyptiennes, en ce sens qu’elle leur confère enracinement et durabilité dans la conscience des deux peuples, appelant à poursuivre la coopération et l’échange d’expériences dans les domaines de la culture, des arts et du patrimoine, notamment en matière de préservation et de valorisation du patrimoine matériel et immatériel, de développement des industries culturelles et créatives et d’élargissement des opportunités de participation aux manifestations et festivals culturels et artistiques.

Sur un autre plan, M. Akhannouch a affirmé que l’escalade militaire actuelle au Moyen-Orient “ne doit pas occulter la centralité de la question palestinienne, qui demeure la clé de la sécurité et de la stabilité dans la région”.

Il a conclu que dans le cadre du soutien du Royaume du Maroc au peuple palestinien frère, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, ne cesse d’accorder une importance particulière à la Ville sainte et de poursuivre Ses efforts soutenus en vue de préserver son statut juridique, sa vocation civilisationnelle et sa symbolique historique, en tant que terre de coexistence entre les trois religions monothéistes.

La première session du comité maroco-égyptien de coordination et de suivi s’est tenue, lundi, sous la coprésidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et du Premier ministre égyptien, Moustafa Madbouli.

Cette session se tient avec la participation d’une délégation marocaine de haut niveau, composée du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka et le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, de l’Eau et des Forêts, Ahmed Bouari.

La délégation marocaine comprend également le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le ministre délégué chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Karim Zaidan, ainsi que l’ambassadeur du Royaume en Égypte, Mohamed Aït Ouali.

LR/MAP