Le Royaume du Maroc, un acteur clé en matière de maintien de la paix (Jean-Noël Barrot)

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Le Royaume du Maroc est un acteur clé en matière de maintien de la paix et un partenaire majeur sur le continent africain, a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Intervenant à l’ouverture de la 2e Conférence Ministérielle sur le Maintien de la Paix en Environnement Francophone, M. Barrot a salué les nombreuses initiatives, ainsi que l’engagement du Royaume en faveur de la stabilité, du développement et de la prospérité dans le continent.

Le ministre français a, par ailleurs, souligné que les opérations de paix des Nations Unies demeurent « indispensables », ajoutant que leur efficience est « prouvée », comme en témoigne le rôle agissant des Casques bleus dans des zones souvent éloignées de l’attention médiatique, mais nécessitant une présence impartiale de la communauté internationale.

A travers leur déploiement sur le terrain, les casques bleus contribuent à contenir les menaces, à prévenir l’escalade, à protéger les populations et à ouvrir la voie au retour à une vie normale dans des régions marquées par la violence, a-t-il insisté.

M. Barrot a également relevé que les soldats de la paix favorisent « le retour de l’État » dans les zones stabilisées et préparent le chemin pour une paix durable, en étroite collaboration avec les agences, fonds et programmes des Nations Unies.

Le chef de la diplomatie française a assuré, à cet égard, que plusieurs travaux de recherche ont montré que les opérations de maintien de la paix de l’ONU contribuent à réduire la violence, à préserver les droits de l’Homme et à créer des environnements plus stables.

Les attentes à leur égard sont grandes, a-t-il dit, citant à titre d’exemple la protection des civils, l’acheminement de l’aide humanitaire, l’appui aux processus politiques, le désarmement et le déminage.

À l’approche de la Journée internationale des Casques bleus, célébrée le 29 mai, le ministre français a rendu hommage aux soldats de la paix et à l’ensemble des personnels des Nations Unies engagés à travers le monde, ainsi qu’à ceux ayant perdu la vie au service de la paix.

Face aux défis actuels, il a plaidé pour une réflexion collective autour du modèle des opérations de maintien de la paix, en les dotant de moyens adaptés, en respectant les engagements financiers et en modernisant les outils disponibles afin de répondre aux nouvelles menaces, notamment les drones et les campagnes de désinformation.

Il a également mis l’accent sur la nécessité d’un maintien de la paix « agile » et fondé sur des partenariats, en premier lieu avec les pays africains, ainsi qu’avec l’espace francophone, soulignant que la capacité des personnels déployés à comprendre le contexte local et à s’exprimer dans la langue des populations demeure une condition essentielle de leur succès.

Le ministre français a, enfin, souligné l’importance de renforcer la place des femmes dans les opérations de paix, rappelant que la paix durable ne peut être atteinte sans un processus réellement inclusif.

LR/MAP