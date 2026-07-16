Le Partenariat d’exception renforcé voulu par SM le Roi et le Président français entre dans sa phase de pleine mise en œuvre (M. Akhannouch)

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Le Partenariat d’exception renforcé, voulu par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et S.E.M. le Président Emmanuel Macron, est désormais entré dans sa phase de pleine mise en œuvre, a affirmé, jeudi à Rabat, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

« Ce partenariat ne repose plus uniquement sur la profondeur des liens historiques qui unissent le Royaume du Maroc et la République française, mais s’inscrit dans une vision stratégique partagée, fondée sur une convergence politique assumée, une confiance retrouvée et une ambition commune de construire ensemble des réponses aux grands défis de notre temps », a souligné M. Akhannouch lors d’un point de presse conjoint avec le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, à l’issue de la 15e Réunion de Haut Niveau Maroc-France.

Relevant que les avancées enregistrées depuis la visite d’Etat en octobre 2024 au Maroc du Président Macron démontrent déjà la pertinence de cette vision, il a noté qu’en moins de deux années, plus de 40 visites et rencontres de haut niveau ont rythmé la relation entre les deux pays, mobilisant gouvernements, institutions, collectivités territoriales, opérateurs économiques, universités et sociétés civiles autour d’un même objectif : donner une traduction concrète au Partenariat d’exception renforcé.

« Aujourd’hui encore, la présence de 22 ministres marocains et français illustre le caractère exceptionnel de cette Réunion et l’engagement partagé de nos deux gouvernements », a soutenu le Chef du gouvernement.

Il a, de même, fait observer que « cette dynamique politique trouve un prolongement naturel dans les performances de notre coopération économique : les accords conclus aujourd’hui viennent compléter les 22 accords stratégiques, représentant près de 10 milliards d’euros, signés devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Emmanuel Macron, en octobre 2024 ».

Ces accords témoignent d’une volonté commune d’inscrire le partenariat entre les deux pays dans une logique de transformation économique durable, a-t-il insisté, rappelant que les 11 nouveaux accords et instruments de coopération adoptés à l’occasion de cette 15e Réunion de Haut Niveau traduisent cette même volonté.

« Ils couvrent des domaines aussi essentiels que la santé, les transports, l’aviation civile, la coopération décentralisée, l’enseignement, la langue arabe et plusieurs secteurs stratégiques appelés à renforcer davantage la complémentarité entre nos deux économies », a expliqué M. Akhannouch.

Par ailleurs, il a estimé que le dialogue politique qui unit le Royaume du Maroc et la République française n’a jamais été aussi dense ni aussi structuré. « Il repose aujourd’hui sur une confiance renouvelée et sur une convergence de vues croissante concernant les principaux enjeux régionaux et internationaux », a-t-il dit.

« Conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Royaume poursuivra avec détermination la mise en œuvre du Partenariat d’exception renforcé. Les mécanismes de suivi que nous avons décidé de consolider (commissions mixtes, groupes de travail et comités sectoriels) auront pour mission d’assurer une exécution rigoureuse des engagements pris, d’accélérer les projets en cours et d’identifier de nouvelles initiatives répondant aux ambitions communes de nos deux pays », a conclu M. Akhannouch.

LR/MAP