M. Lecornu réaffirme la position “intangible” de la France en faveur de la souveraineté du Maroc sur son Sahara

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Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a réaffirmé, jeudi à Rabat, la position « intangible » de son pays en faveur de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

« Cette position, je le redis ici, est intangible. Elle ne variera pas et, comme vous le savez, nous en tirons toutes les conséquences », a déclaré M. Lecornu lors d’un point de presse à l’issue de la Réunion de Haut Niveau (RHN) qu’il a coprésidée avec le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Il a, en outre, souligné que « la France se tient aux côtés du Maroc, loyalement et fidèlement », insistant sur la « clarté » de la position exprimée par le Président de la République française, M. Emmanuel Macron, dans le message adressé à SM le Roi Mohammed VI à l’occasion de la Fête du Trône, le 30 juillet 2024.

Dans ce message, le Président Macron avait affirmé officiellement qu’il considère que le présent et l’avenir du Sahara s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine.

La 15e session de la RHN Maroc-France s’est tenue, ce jeudi, en consécration du Partenariat d’exception renforcé liant le Maroc et la France, sous la conduite des deux Chefs d’État, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président français, M. Emmanuel Macron.

LR/MAP