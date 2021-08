Message de condoléances de SM le Roi au Président algérien suite aux incendies de forêts

Partager Facebook

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Président de la République algérienne démocratique populaire, son Excellence M. Abdelmajid Tebboune, suite aux incendies de forêts qui ont fait plusieurs victimes.

Dans ce message, Sa Majesté le Roi affirme avoir appris avec une vive émotion et une profonde affliction la nouvelle des violents incendies qui ont ravagé des forêts dans certaines wilayas au nord de l’Algérie sœur faisant plusieurs victimes.

En cette douloureuse circonstance, Sa Majesté le Roi exprime au Président algérien et, à travers lui, aux familles éplorées et au peuple algérien, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion.

Le Souverain exprime en Son nom propre et en celui du peuple marocain sa totale solidarité avec l’Algérie sœur en cette pénible épreuve.

Sa Majesté le Roi dit partager avec le Président algérien et avec les familles éplorées Ses sentiments de tristesse suite à cette perte cruelle, implorant le Tout-Puissant de leur accorder réconfort et compassion, d’entourer les victimes de sa sainte miséricorde et de préserver le peuple algérien frère de tout malheur, tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés.

LR/MAP