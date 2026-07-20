Élections 2026 | Activation de la Commission centrale de suivi (Ministère de l’Intérieur)

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En application des Hautes Instructions adressées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, au ministre de l’Intérieur et au président du ministère public, afin de veiller au bon déroulement des élections législatives relatives à l’élection des membres de la Chambre des représentants, prévues le 23 septembre 2026, il a été procédé lundi à l’activation de la commission centrale de suivi des élections lors d’une réunion tenue, à cet effet, au siège du ministère de l’Intérieur.

Par la même occasion, il a été procédé au niveau territorial à l’activation de commissions provinciales de suivi des élections qui se composent, dans chaque préfecture, province et préfecture d’arrondissements, du wali ou du gouverneur, du procureur général du Roi ou du procureur du Roi, ainsi que de commissions régionales qui ont été chargées d’accompagner les travaux des commissions provinciales au niveau de chaque région du Royaume, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

La commission centrale et les commissions provinciales et régionales ont pour principale mission la prise des mesures pratiques susceptibles de veiller à la préservation et au respect de l’intégrité des opérations électorales, et ce à travers le suivi du déroulement des différentes étapes desdites opérations, et de faire face, sur le champ, à tout ce qui est de nature à y porter atteinte, depuis la phase actuelle jusqu’au scrutin et la proclamation de ses résultats.

La commission centrale et les commissions provinciales et régionales entameront leurs missions dans le strict respect des lois et règlements en vigueur, sans porter préjudice aux attributions et prérogatives conférées par la loi aux instances législatives, judiciaires et administratives.

En vue de la moralisation du prochain processus électoral et de son immunisation contre tout ce qui pourrait porter atteinte à la volonté et au libre choix des électrices et des électeurs, lesdites commissions s’attacheront à la mise en œuvre des mesures susceptibles de détecter dans l’immédiat les infractions liées aux opérations électorales, chaque fois qu’elles disposent des données nécessaires, et à l’entame de la procédure d’enquête ou de poursuite judiciaire le cas échéant.

En adoptant l’approche participative dans la gestion des préparatifs des prochaines élections, la commission centrale tiendra, chaque fois qu’il s’avère nécessaire, des rencontres avec les chefs des partis politiques, afin de les tenir informés du déroulement des préparatifs liés aux différentes étapes des opérations électorales, d’être à l’écoute de leurs propositions et d’examiner les questions qu’ils vont soulever, conclut le communiqué.

LR/MAP