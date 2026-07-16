La RHN Maroc-France, une concrétisation du nouveau cadre politique insufflé par SM le Roi et le Président Macron (M. Akhannouch)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La 15è Réunion de Haut Niveau (RHN) Maroc-France constitue « la première concrétisation gouvernementale du nouveau cadre politique » insufflé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et le Président de la République française, S.E.M. Emmanuel Macron, à l’occasion de la visite d’État effectuée dans le Royaume, en octobre 2024, par le Président français, a affirmé, jeudi à Rabat, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

S’exprimant à l’ouverture des travaux de cette Réunion, M. Akhannouch a souligné que cette rencontre, loin d’être une simple réactivation d’un mécanisme institutionnel, traduit le Partenariat d’exception renforcé qui a ouvert une page nouvelle dans les relations entre les deux pays et tracé un cap ambitieux fondé sur une convergence politique affirmée, un élan économique renouvelé et une volonté partagée de préparer ensemble l’avenir.

La Réunion de Haut Niveau « qui nous réunit aujourd’hui marque ainsi l’entrée dans la phase de mise en œuvre opérationnelle de cette vision commune et témoigne de la détermination de nos deux gouvernements à transformer les engagements pris en résultats tangibles », a-t-il soutenu.

Le Chef du gouvernement a rappelé que la visite d’État du Président Macron a constitué un moment fondateur dans l’évolution des relations bilatérales, ajoutant qu’elle a consacré la volonté des deux Chefs d’État d’inscrire la coopération dans le cadre d’un Partenariat d’exception renforcé, un partenariat à la mesure des liens historiques qui unissent le Maroc et la France, des acquis et atouts qui caractérisent les relations entre les deux pays et des défis auxquels ils sont appelés à répondre ensemble.

Depuis octobre 2024, a-t-il poursuivi, des progrès significatifs ont ainsi été accomplis dans l’ensemble des domaines identifiés comme prioritaires par les deux Chefs d’État, notant que le Maroc et la France ont approfondi leur concertation sur les grandes questions régionales et internationales, dans un esprit de confiance mutuelle, de responsabilité partagée et de respect réciproque.

M. Akhannouch a, dans ce sens, salué la position de la France en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et de la marocanité du Sahara qui a contribué à instaurer un climat de confiance renforcée.

Sur le plan économique, le Chef du gouvernement a affirmé que la dynamique enclenchée depuis la visite d’État du Président français a permis d’accélérer la réalisation de projets structurants dans les domaines de l’industrie, des infrastructures, des énergies renouvelables, de la logistique, de l’innovation et de l’investissement productif, précisant que la transition énergétique, la décarbonation industrielle, les infrastructures de nouvelle génération, la connectivité ferroviaire et portuaire, ainsi que l’émergence de nouvelles chaînes de valeur, constituent désormais des axes majeurs de la coopération maroco-française.

« Nous partageons également l’ambition d’accompagner les grandes mutations technologiques de notre époque : l’intelligence artificielle, les technologies numériques, la recherche appliquée, l’économie de la donnée et l’innovation. Autant de domaines stratégiques appelés à jouer un rôle central dans la compétitivité de nos économies, la modernisation de nos administrations et la formation des talents de demain », a-t-il dit.

Par ailleurs, M. Akhannouch a relevé qu’au-delà des dimensions stratégiques et économiques, le Partenariat d’exception renforcé repose sur une conviction profonde : celle de la richesse des liens humains entre les deux sociétés.

« Étudiants, chercheurs, entrepreneurs, artistes, créateurs et membres de nos diasporas contribuent chaque jour au rapprochement de nos peuples et à l’enrichissement mutuel de nos cultures », a-t-il précisé, notant que Rabat et Paris poursuivent leurs efforts en faveur de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la formation professionnelle, de l’innovation et de la mobilité des talents.

Les deux pays accordent également une importance particulière à la coopération culturelle, à la promotion du dialogue interculturel, à la valorisation du patrimoine commun et au renforcement des échanges humains, qui constituent le socle vivant et pérenne de cette relation, a-t-il fait observer.

Et M. Akhannouch de conclure que le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, demeurera pleinement engagé en faveur d’une coopération ambitieuse, équilibrée et porteuse d’opportunités pour l’avenir, saluant l’engagement du Président Macron à insuffler une dynamique nouvelle aux relations entre les deux pays, consolidant ainsi leur Partenariat d’exception.

LR/MAP