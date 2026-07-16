M. Lecornu souligne le caractère stratégique de la coopération économique entre la France et le Maroc

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Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a mis en avant le caractère stratégique de la coopération économique entre la France et le Maroc, évoquant les projets ambitieux portés par les deux pays dans les domaines notamment des transports, de l’énergie et des technologies de pointe.

« Nos deux pays travaillent pour créer de nouvelles synergies entre leurs entreprises afin de les intégrer dans les mêmes chaînes de valeur », a déclaré M. Lecornu qui s’exprimait lors d’un point de presse à l’issue de la Réunion de haut niveau (RNH) qu’il a coprésidée avec le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Il a également cité les multiples initiatives des petites et moyennes entreprises nombreuses qui travaillent ensemble de part et d’autre de la Méditerranée.

Par ailleurs, le chef du gouvernement français a salué la qualité des actions menées conjointement contre la menace terroriste, le narcotrafic, le trafic d’êtres humains et les migrations irrégulières.

« C’est la confiance qui nous permet d’être efficace. Elle a permis d’aboutir à des succès opérationnels sans précédent dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée et le narcotrafic, grâce au travail conjoint de nos policiers et de nos magistrats », a-t-il dit.

Il a, dans ce cadre, réitéré la volonté de son pays de hisser cette coopération « à un rang plus élevé dans les prochains mois, avec la conclusion d’un accord sécuritaire global ».

M. Lecornu a, de même, souligné « l’importance centrale » du continent africain pour les deux pays, se félicitant de l’engagement du Maroc, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, pour la paix et la sécurité au Sahel et partout en Afrique.

Abordant les perspectives des relations bilatérales, il a indiqué que les deux pays se penchent sur l’élaboration d’un traité bilatéral, « le premier que la France signera avec un pays hors de l’Union européenne ».

« L’ambition est d’organiser notre avenir commun, dans un cadre unique, stable, ambitieux et adapté aux défis des prochaines décennies », a-t-il dit.

LR/MAP