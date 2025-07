Le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi, renforce ses réformes structurelles pour un développement inclusif et durable

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, n’a cessé de renforcer ses réformes structurelles en vue d’un développement inclusif et durable, a souligné, lundi à Séville, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Les réformes entreprises dans des domaines prioritaires tels que la protection sociale, l’assurance maladie obligatoire, le logement, l’éducation et la santé traduisent la forte volonté du Royaume d’améliorer les conditions de vie des citoyens et de jeter les bases d’un développement inclusif et durable, a affirmé M. Akhannouch dans son intervention à la 4ᵉ Conférence internationale de l’ONU sur le financement du développement.

Le chef du gouvernement a indiqué que les efforts consentis dans ce cadre, au cours des dernières années, ont permis un élargissement significatif de l’assiette fiscale, une lutte plus efficace contre l’évasion fiscale et un environnement fiscale plus propice au développement, notant que malgré ces ressources, le financement de ces chantiers structurants et ambitieux nécessitent la mobilisation de moyens supplémentaires

Abordant les perspectives de réforme des mécanismes de financement internationaux, M. Akhannouch a insisté sur l’importance d’engager un dialogue constructif entre les institutions financières traditionnelles et les nouvelles générations d’acteurs économiques et sociaux, afin de mieux répondre aux aspirations légitimes des citoyens.

D’où l’importance, selon lui, de cette conférence de l’ONU sur le financement du développement, qui intervient dans un contexte marqué par des enjeux économiques mondiaux majeurs et des attentes croissantes des populations.

Et de conclure qu’en tant que pays à revenu intermédiaire, le Maroc ambitionne de contribuer à la définition de nouvelles approches de financement à l’échelle mondiale, à même de garantir une croissance équitable et durable.

M. Akhannouch représente SM le Roi Mohammed VI à cette conférence de l’ONU sur le financement du développement. La délégation marocaine comprend notamment la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, l’Ambassadeur, Représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, et l’ambassadeur du Royaume en Espagne, Karima Benyaich.

LR/MAP