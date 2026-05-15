70e Anniversaire de la DGSN | Engagement et modernisation pour la protection de la patrie et des citoyens

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Le 70e anniversaire de la création de la Sûreté nationale, qui sera commémoré samedi, constitue une occasion pour mettre en relief l’engagement infaillible de cette prestigieuse institution en faveur de la protection de la patrie et des citoyens ainsi qu’en matière de lutte contre toute menace à leur sécurité et intégrité et ce, dans le cadre d’une processus constant de modernisation et de développement visant à optimiser l’efficacité et à instaurer une sûreté globale conformément aux standards internationaux les plus exigeants.

La commémoration de cet anniversaire est une étape pour dresser le bilan des plus importantes réalisations et des progrès accomplis par la Direction Générale de la Sûreté Nationale, notamment dans l’implémentation de la nouvelle génération de réformes destinées à garantir la sécurité, la modernisation des structures et des équipements sécuritaires, l’amélioration des indicateurs du renforcement du sentiment de sécurité et de lutte contre la criminalité, outre la mise en lumière de l’aspect lié aux services dans l’action de la Sûreté et le développement de certaines notions sécuritaires comme la bonne gouvernance sécuritaire et la police de proximité.

Depuis sa création le 16 mai 1956, la Sûreté nationale ne cesse d’œuvrer pour accompagner les différents défis sécuritaires émergents, en s’appuyant sur une approche proactive pour lutter contre la criminalité, renforcer la présence efficace sur le terrain et élever le degré d’alerte. Cette action porte sur le développement des structures policières, la modernisation de leurs méthodes de travail, le rehaussement de leur réactivité, l’appui technique et logistique des unités de terrain, l’investissement optimal en ressources humaines et la promotion des conditions professionnelles et sociales des membres de la Sûreté nationale.

Dans ce cadre, la mise en œuvre de la nouvelle génération de réformes destinées à garantir la sécurité de la patrie et des citoyens se poursuit, avec comme axes l’accélération de la transition numérique globale du dispositif des services publics de police et le recours aux nouvelles technologies pour atteindre une sécurité globale conformément aux normes internationales.

Ces axes sont accompagnés par des efforts inlassables pour moderniser les infrastructures et les équipements de sécurité, améliorer les indicateurs liés au renforcement du sentiment de sécurité et à la lutte contre la criminalité et rehausser les mécanismes de gestion du cadre professionnel du personnel de la Sûreté nationale.

Dans le cadre du renforcement des structures de formation policière en tant que pilier de l’investissement dans les ressources humaines qualifiées au sein de la DGSN et dans la continuité de la stratégie de soutien aux pôles régionaux des écoles de formation policière, une nouvelle école a été inaugurée à Marrakech en 2025, qui sera suivie du lancement prochain d’une autre école similaire à Casablanca.

De même, dans le souci de généraliser l’accès aux avantages offerts par la nouvelle génération de documents d’identité, l’année 2025 a été marquée par l’intensification des plans d’action visant à rapprocher le service de délivrance de la CINE à l’ensemble des citoyennes et citoyens sur tout le territoire national.

Dans le cadre de l’amélioration de la gestion des affaires de circulation et de sécurité routières, la généralisation du système informatique de numérisation des procès-verbaux d’accidents de la circulation à l’ensemble des commandements de sûreté a été achevée, ce qui permet, d’une part, un traitement rapide de ces affaires et, d’autre part, une extraction automatique des données relatives aux statistiques de ces accidents en vue de les exploiter dans le cadre des stratégies de sécurité routière.

L’année 2025 a également été marquée par la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie sécuritaire d’étape de lutte contre la criminalité pour la période 2022-2026, dans le cadre de laquelle la DGSN a misé sur le renforcement des structures de lutte contre la criminalité, le développement des laboratoires de police scientifique et technique, le renforcement de l’utilisation systématique des mécanismes d’enquête criminelle et de soutien technique dans les différentes enquêtes criminelles ainsi que la consécration de la dimension des droits de l’Homme dans la fonction policière.

Il s’agit aussi de la mise en œuvre de nombreux partenariats institutionnels visant à développer les techniques d’enquête criminelle et à les adapter au système des droits de l’Homme, dans un contexte de consolidation de la dimension des droits humains dans la fonction policière, notamment au stade de l’enquête préliminaire.

S’agissant des statistiques relatives à la lutte contre la criminalité, un total de 779.008 affaires a été enregistré en 2025, reflétant une stagnation du nombre global des affaires pénales recensées, alors que les crimes violents, qui impactent directement sur le sentiment de sécurité des citoyens, ont, quant à eux, accusé une baisse significative de 10%.

Par ailleurs, l’année écoulée a connu la consécration du modèle sécuritaire marocain à travers l’accueil de la 93e session de l’Assemblée Générale d’Interpol, en reconnaissance de la place distinguée qu’occupe le Royaume sur les plans régional et international, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que de la crédibilité et de la confiance dont jouissent les institutions sécuritaires marocaines et leurs expertises en matière de lutte contre le terrorisme et le crime transfrontalier.

L’année 2025 a également connu une accélération de la mise en œuvre des dispositions de la nouvelle Charte de recrutement et de formation policière et par une augmentation du nombre des nouvelles recrues au sein de la Sûreté nationale (femmes et hommes).

De même, les services de la DGSN ont misé sur le renforcement des mécanismes de motivation professionnelle, en s’appuyant sur une approche intégrée plaçant le fonctionnaire de police au cœur des préoccupations liées à la gestion du service policier. Cette approche consiste, d’une part, en la mise en place de multiples dispositifs de motivation et de soutien professionnel, et d’autre part, en la création d’un environnement de travail propice offrant toutes les garanties fonctionnelles.

En outre, la DGSN a poursuivi en 2025 la mise en oeuvre du plan d’action visant la promotion de l’ouverture de ses services, le renforcement de la police de proximité et la consolidation des mécanismes de communication avec l’environnement sociétal et les médias, partant, en cela, se sa ferme conviction que la communication et l’ouverture sont les piliers de la consécration des valeurs de la police citoyenne au service des citoyens.

Cette année a également connu la diversification des formes et des méthodes de communication sécuritaire et l’adoption d’approches plus développées et participatives avec les instances de la société et les acteurs institutionnels, dans un souci réel de concrétisation de la nouvelle philosophie de travail basée sur la production conjointe de la sécurité et la centralité du citoyen dans l’action du service public policier.

Ainsi, la Sûreté nationale ne cesse de jouir du respect et de la considération de tous les Marocains et des partenaires internationaux dans le domaine de la coopération sécuritaire avec le Royaume, grâce à l’efficience et à l’efficacité dont elle a fait preuve face aux défis sécuritaires majeurs et à sa capacité à s’adapter à l’évolution et aux mutations que connaît le domaine de la sécurité.

LR/MAP