DGSN | Le président d’Interpol met en lumière les efforts du Maroc pour une police moderne et efficace

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Sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Royaume du Maroc a fait le choix d’investir durablement dans le rayonnement de son institution policière, ses capacités opérationnelles, la formation, la technologie et dans les conditions de travail de ses effectifs, a affirmé, dimanche à Rabat, le président de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), Lucas Philippe.

“Le rayonnement d’une institution policière se mesure à plusieurs niveaux. Il commence à l’intérieur, dans la fierté de ceux qui la servent. Il se propage vers les citoyens, dans la confiance qu’elle inspire. Et il s’étend au-delà des frontières, dans la crédibilité qu’elle projette sur la scène internationale”, a souligné M. Philippe qui s’exprimait à l’occasion de l’ouverture des Journées Portes ouvertes de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Il a relevé, dans ce sens, que la DGSN, au-delà du renforcement des capacités opérationnelles et technologiques, œuvre à une transformation profonde de la relation police-citoyen, saluant “l’amélioration de l’accueil, la réactivité renforcée, la continuité du service, la culture du résultat, de la performance, de l’impact. Une transformation qui, à chaque niveau, repose sur la confiance portée par l’humain”.

Et de poursuivre que le nouveau siège de la DGSN vient couronner cette ambition. “Ses dirigeants l’incarnent. Car la sécurité mérite des moyens, une vision, et une reconnaissance à la hauteur des missions confiées à ceux qui la garantissent”, a-t-il indiqué, ajoutant qu’il constitue “une véritable marque de confiance envers la mission et le professionnalisme” de la famille policière.

“C’est précisément l’ADN d’Interpol”, a-t-il fait remarquer, notant que l’Organisation rayonne, depuis plus de 100 ans, grâce à “la puissance fédératrice unique de la sécurité”.

Le président d’Interpol a, en outre, dit partager avec la DGSN la conviction que ce rayonnement passe aussi par les conditions concrètes dans lesquelles les policiers exercent leur mission au quotidien, précisant que c’est pourquoi le siège lyonnais de l’organisation fait actuellement l’objet d’un important projet d’extension à la hauteur de l’ambition qu’elle incarne.

À Interpol, la vision est que le sens d’appartenance doit se cultiver certes au niveau national, mais aussi au-delà des frontières, a-t-il poursuivi, estimant que “notre objectif est ambitieux : créer une véritable communauté policière mondiale, celle des 25 millions de policiers et policières des 196 pays membres, unis autour d’une mission commune : protéger et nouer davantage de liens, de confiance, et de fierté collective”.

Soulignant la conviction partagée qu’il ne peut y avoir de stabilité, d’attractivité ou de confiance sans sécurité, et qu’il ne peut y avoir de sécurité sans institutions policières fortes, modernes et reconnues, il a noté que “le Maroc l’a compris, et vous le démontrez aujourd’hui”.

Le président d’Interpol a tenu à adresser ses plus sincères et admiratives félicitations à l’ensemble des femmes et des hommes de la DGSN à l’occasion de son anniversaire, ainsi que ses vœux de réussite pour cette nouvelle étape importante de l’histoire de la Direction Générale de la Sûreté Nationale.

LR/MAP