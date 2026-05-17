Emploi | Le Forum Horizons Maroc 2026 célèbre sa 30e édition à Paris (FHM)

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Le Forum Horizons Maroc (FHM), rendez-vous incontournable pour l’emploi dans le Royaume, a célébré, samedi soir à Paris, sa 30e édition sous le thème “Made in Morocco : vers une nouvelle ère d’attractivité, d’investissement et de puissance économique”.

Organisé par l’Association des Marocains aux Grandes Écoles (AMGE-caravane), ce Forum s’affirme comme un carrefour international reflétant les transformations profondes de l’économie marocaine et l’attractivité croissante du Royaume sur la scène internationale.

Trois décennies après sa création, le FHM a progressivement élargi son audience pour s’adresser à des profils de toutes nationalités, désireux d’entamer ou de poursuivre un parcours professionnel au Maroc.

S’exprimant à cette occasion, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, a indiqué que “le Maroc est un pays connecté, ouvert en dialogue permanent avec le monde, particulièrement grâce à la jeunesse et aux Marocains résidant à l’étranger, qui font vivre le Maroc de façon belle et brillante tous les jours”.

Aujourd’hui, tous les acteurs, nationaux et internationaux, regardent le Maroc comme un pays de solutions, de partenariat et de stabilité, a relevé la ministre, rappelant que ce changement est le résultat d’une vision de long terme, portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Elle a, en outre, mis en avant les investissements marocains dans les infrastructures, les énergies renouvelables, l’industrie, ainsi que dans les compétences et les talents, résultant de la fiabilité, de la visibilité et de la stabilité dont jouit le Royaume.

Le Maroc, a-t-elle affirmé, a fait “un choix stratégique clair de ne pas subir les transformations du monde, mais d’y prendre sa place et ce choix est particulièrement important dans le contexte international actuel que nous vivons, une période de recomposition profonde, où les chaînes de valeurs mondiales se réorganisent, les souverainetés industrielles et énergétiques reviennent au cœur de toutes les discussions économiques”.

De son côté, l’ambassadeure de Sa Majesté le Roi à Paris, Samira Sitail, a souligné que le Maroc s’est affirmé comme une plateforme industrielle de référence dans divers secteurs, notamment l’automobile, l’aéronautique, les énergies renouvelables, et le numérique. Le Maroc, a-t-elle dit, est “un pays qui conçoit, un pays qui innove et qui exporte des solutions à forte valeur ajoutée”.

Cette mutation industrielle, a-t-elle soutenu, est devenue aujourd’hui un levier pour un rayonnement international, à travers des partenariats d’exception que le Maroc a pu conclure, pas uniquement avec la France, mais aussi avec les États-Unis, l’Europe et l’Afrique.

Faisant remarquer que plus de 42.000 étudiants marocains poursuivent aujourd’hui leurs études en France, Mme Sitail s’est dite convaincue qu’”une nation grandit aussi par ses circulations, par les talents qu’elle envoie au monde, et par ceux qui, d’une manière ou d’une autre continuent de nourrir le lien avec elle”.

Le Made in Morocco de cette génération, a-t-elle dit, “ne tient peut-être pas dans une étiquette d’origine ou dans un lieu de naissance, mais dans une façon d’être au monde : ouvert sans être détaché, ambitieux sans être déraciné, et toujours capable de transformer une réussite individuelle en force collective”.

Pour sa part, le président du Forum Horizons Maroc 2026 a indiqué qu’en trente ans, cet espace est devenu le plus grand rendez-vous de recrutement marocain à l’international.

Réunissant plus de 70 entreprises, il dépasse le cadre d’un simple salon pour devenir un véritable espace d’échanges entre talents internationaux et acteurs économiques marocains, au service d’un développement fondé sur la compétence, l’innovation et l’ouverture, a-t-il précisé.

Chaque année, l’événement réunit près de 4.000 visiteurs donnant lieu à plusieurs centaines d’entretiens. Le FHM s’inscrit ainsi comme un dispositif structurant de mise en relation entre compétences internationales et besoins du tissu économique marocain.

Soutenue par des partenaires économiques de premier plan et relayée par de nombreux médias marocains et internationaux, cette 30e édition s’inscrit dans une continuité : celle d’un événement qui accompagne, depuis trente ans, l’évolution du Maroc et les trajectoires professionnelles de celles et ceux qui souhaitent contribuer à son développement.

LR/MAP