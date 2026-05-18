Les Journées portes ouvertes de la DGSN | Source d’inspiration pour une action sécuritaire moderne

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Le Secrétaire Général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, Mohammed Ben Ali Koman, a affirmé, dimanche à Rabat, que l’initiative pionnière du Royaume du Maroc instaurant des Journées portes ouvertes de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) constitue une “source d’inspiration” et un modèle à suivre pour consacrer une vision moderne de l’action sécuritaire.

Intervenant lors de la 7ème édition de ces journées portes ouvertes, M. Koman a expliqué que cette vision se manifeste à travers le renforcement des droits de l’Homme, l’amélioration des conditions de vie de la population et l’adoption de méthodes de police communautaire.

Il a également exprimé sa sincère reconnaissance et sa gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour les efforts fructueux du Souverain en faveur des causes arabes justes et pour la consolidation de la paix et de la sécurité internationales.

Le responsable arabe a également exprimé ses profonds remerciements et sa sincère gratitude pour l’attention constante que Sa Majesté porte à l’action sécuritaire arabe conjointe et pour la Haute Sollicitude dont le Souverain entoure le Conseil des ministres arabes de l’Intérieur.

M. Koman a souligné que l’ouverture, l’an dernier, de l’Institut supérieur des sciences de la sécurité à Ifrane et l’inauguration du nouveau siège de la DGSN à Rabat, deux structures qui allient entre l’architecture marocaine authentique et les dernières innovations scientifiques, incarnent l’attachement constant du Maroc à l’harmonie entre tradition, modernité et progrès techniques.

Il a aussi rappelé les avancées réalisées par la DGSN en matière de renforcement de l’environnement sécuritaire nécessaire au développement humain et économique, ajoutant que depuis la dernière réunion, la police marocaine a engrangé de nombreux succès, ce qui lui a valu une reconnaissance et un respect accrus aux niveaux régional et international, et lui a permis de gagner la confiance de ses homologues à travers le monde.

La septième édition des Journées portes ouvertes de la DGSN, qui se poursuivra jusqu’au 22 mai, reflète l’engagement constant de la Direction à moderniser et améliorer ses services et la qualité de ses prestations, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Ces Journées portes ouvertes, dont les précédentes éditions ont eu lieu à Casablanca, Marrakech, Tanger, Fès, Agadir et El Jadida, sont devenues un rendez-vous annuel incontournable pour les citoyens souhaitant échanger directement avec les policiers et s’informer sur les métiers et le travail des services de la Sûreté nationale.

LR/MAP